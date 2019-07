Georgsmarienhütte. 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrte die Georgsmarienhütte GmbH für 25-, 35- und 45-jährige Betriebszugehörigkeit. Das Unternehmen hatte die Jubilare gemeinsam mit ihren Partnern in den Osnabrücker Zoo eingeladen. Bei fast tropischen Temperaturen wurde in der Samburu-Lodge gefeiert. Für zusammen 2160 Dienstjahre dankten Betriebsratsvorsitzender Siegfried Gervelmeyer und Geschäftsführer Frank Brüggestrat den Belegschaftsmitgliedern.

„Sie alle haben in den Jahren der Betriebszugehörigkeit etwas Typisches für die Stahlindustrie erlebt: das stetige Auf und Ab. Aber Sie alle haben durch Ihren Einsatz auch dazu beigetragen, dass es für die Hütte nach jedem Ab auch wieder ein Auf gab“, betonte Brüggestrat.

Auch heute produziere die Georgsmarienhütte nach über 160 Jahren noch Stahl und leiste durch den Recyclingprozess ihren Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. „Zudem wird unser Stahl für die Energiewende und die Bewältigung der Klimakrise gebraucht. Unser aus Schrott erschmolzener Stahl trägt da nicht nur durch seine guten Materialeigenschaften, sondern auch durch seine Umweltbilanz positiv dazu bei“, so der Geschäftsführer. Deshalb freue er sich, gemeinsam mit den Mitarbeitern in die Zukunft zu gehen.

„Heute sitzt hier die geballte Erfahrung unseres Unternehmens“, betonte Gervelmeyer. Er unterstrich, dass eine solche Kontinuität in der Betriebszugehörigkeit und eine solche Verbundenheit mit dem Arbeitgeber heutzutage wohl eher eine Seltenheit sei und damit die Stärke der Georgsmarienhütte GmbH ausmache. „Nur wenn wir zusammenhalten, können wir auch jeden Wandel meistern“, so der Betriebsratsvorsitzende.

Nach Ehrung durch den Betriebsratsvorsitzenden und den Geschäftsführer sowie einer Stärkung am Buffet begaben sich die Jubilare in kleinen Gruppen mit Zoo-Guides auf Touren durch die neue Nord-Amerikawelt und – dem Wetter angemessen – in die afrikanische Steppenlandschaft „Takamanda“.