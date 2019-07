Georgsmarienhütte. Der Schützenverein Harderberg lässt traditionell alle Bürger am Königsschießen teilnehmen. In diesem Jahr wurde Horst Mittmann (90) Bürgerkönig.

Dei Gründe liegen auf der Hand: Der Schützenverein ist ein kleiner Verein mit einem aktiven Mitgliederstamm von rund 15 Männern und Frauen. Aber die halten die Fahne hoch und die Traditionen lebendig durch ganz besonderen Teamgeist.

Auch in diesem Jahr war das kleine Schützenfest rund um die Heideschänke praktisch selbst gemacht. Präsident Helmut Schulz freut sich, dass sein Verein so viel auf die Beine stellt, denn auch auf dem Weihnachtsmarkt ist man aktiv dabei. Gemeinsam hatte die Aktiven für das Schützenfest die Zelte aufgestellt, alles geschmückt und für die Kleinen eine Hüpfburg aufgestellt. "Bei uns wird es nie langweilig", betonte Ehrenpräsident Conrad Weber, der in diesem Jahr seit 50 Jahren Mitglied im Schützenverein Harderberg ist.

Und seit einigen Jahren gibt es am Harderberg den Bürgerkönig. Das bedeutet, dass jeder Harderberger mitmachen kann, wenn es darum geht den Adler abzuschießen. In diesem Jahr nahmen daran 13 Männer und Frauen teil und am Ende siegte der Älteste. Horst Mittmann, stolze 90 Jahre alt und topfit, holte isch die Bürgerkrone schon zum zweiten Mal. Bereits 2015/16 war er Bürgerkönig am Harderberg geworden und das war nach eigenem Bekunden "eine tolle Sache".

Ganz spontan aus einer Laune heraus hatte er dann am Sonntag beschlossen nochmal mit zu schießen und war selbst am meisten Überrascht, dass er den Sieg davon trug. Ebenso stolz auf seinen Sieg beim Kinderkönigsschießen war Maksim Seibt, der gar nicht mehr aufhören konnte zu strahlen. Dem 10-jährigen steht als Adjutant Maximilian Henseler zur Seite, während der Bürgerkönig ganz ohne Hofstaat aber mit Unterstützung des kompletten Schützenvereins durch die Saison gehen wird.