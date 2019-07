Georgsmarienhütte. Mal etwas Schönes machen, mit Lebensfreude Gutes tun – das war die Idee für eine Charity-Party, die der Freundeskreis der an Krebs erkrankten Justyna unter dem Motto „Gemeinsam ins Leben tanzen“ im Waldbad in Georgsmarienhütte organisierte.

„Justyna ist Anfang 30 und bereits zum dritten Mal an Krebs erkrankt“, erzählt Daniel Streuter. Der Jurastudent hat eine Spendenaktion über das Internetportal leetchi.com/c/hilfe-fuer-justyna auf den Weg gebracht. Denn „leider werden die Behandlungskosten von ihrer Krankenkasse nur zum Teil übernommen“. Da die junge Frau, eine Stewardess, aufgrund ihrer Erkrankung inzwischen nicht mehr arbeite, könnten sie und ihr Mann die Kosten in Höhe von 60000 Euro allein nicht stemmen. „Wir als Freunde haben die Aufgabe angenommen, ein drittes Mal zu gewinnen und zu tun, was wir können.“ Bislang seien knapp 7000 Euro zusammengekommen. Einen weiteren Anstieg des Spendenkontos erhoffen sie sich von der Wohltätigkeits-Party.

Entspannende „Chill-out“-Musik und milde Temperaturen machten das Georgsmarienhütter Schwimmbadareal am Donnerstag zur starken Konkurrenz für jedes Urlaubsziel: Ein aufwendig bestücktes Kuchenbüffet lud am Nachmittag zur erquicklichen Kaffeepause ein, Cocktails und andere Getränke erfrischten bis in den Abend. Veranstaltungsmanager und DJ Jonny Beach alias Johannes Tenbieg hatte seine beruflichen Kontakte für den Event genutzt und für professionelle Bedingungen gesorgt. Andere Mitglieder des Freundeskreises stellten eine kleine Tombola zusammen, verkauften künstlerische Fotos. Bastian Guss brachte seine Fotobox samt Verkleidungsrequisiten vorbei, damit lustige Erinnerungsbilder geschossen werden konnten.

„Jeder überlegt, was er tun kann, damit wir Geld für die teure Behandlung zusammenbekommen“, erzählt Heike Streuter. Sie und ihr Sohn haben schon den nächsten Event im Auge: Am Samstag, 17. August, veranstalten sie auf einem Bauernhof in Bissendorf/Jeggen an der Mindener Straße 65/Ecke Niederfeldweg einen Flohmarkt mit Kaffee und Kuchen sowie Bratwurstverkauf für den guten Zweck.

Den meisten geht es wie Carolin Schallenberg, deren Sorge um die Freundin durch die Aktivitäten etwas gemildert wird: „Es tut uns gut, etwas für Justyna zu tun, und vor allem tut es ihr gut, so viel Unterstützung zu erfahren“. Justyna sei seit Montag in der neuen Behandlungsphase. „Sie ist überwältigt von dem ‚support‘ ihrer Freunde und sehr zuversichtlich, dass sie es schaffen wird“.