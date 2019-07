Georgsmarienhütte. Der traditionelle dreiwöchige Betriebsstillstand in den Schulsommerferien ist bei der Georgsmarienhütte GmbH wieder die Zeit, um umfassende Revisionen, Instandsetzungsarbeiten und Umbauprojekte durchzuführen. Schon aus der Ferne sind die anstehenden umfangreichen Ausbesserungen am Dach des Stahlwerks auszumachen: Hierfür ist extra ein 40 Meter hoher Kran aufgestellt worden.

Am Donnerstagabend wird die Produktion am E-Ofen angehalten, in der Nacht zum Montag läuft dann im Walzwerk die letzte Schicht, bevor im Stahlwerk so gut wie alles stillsteht. Die Werksferien für den Großteil der Belegschaft sind dann der Startschuss für die Instandhalter und Techniker des Unternehmens, um die die Produktionsanlagen für einen möglichst reibungslosen Betrieb der nächsten Monate zu präparieren.

Im Finalbetrieb läuft der Arbeitsalltag weiter

Nachdem in den vergangenen drei Jahren der Betriebsstillstand jeweils besonders im Zeichen der Modernisierung der Strangguss-Anlage, in die rund 60 Millionen Euro investiert worden sind, gestanden hat, bewegt sich das Programm diesmal im gewohnten Rahmen. So werden beispielsweise Erneuerungen an einer Kranbahn im Blockgussbetrieb, an der Mittelspannungsschaltanlage und der Entstaubung des Walzwerks sowie Revisionsarbeiten am Walzwerksblock RSB vorgenommen. Außerdem stehen Modernisierungen an der Steuerung des E-Ofens sowie diverse Maßnahmen an Infrastruktureinrichtungen an. Dabei wird das Stahlwerks-Team von zahlreichen Mitarbeitern unterschiedlicher Fremdfirmen aus der Region und darüber hinaus unterstützt.

Aber auch in den drei Betriebsstillstand-Wochen gilt wieder: Es steht im Stahlwerk natürlich nicht alles still. Im Finalbetrieb läuft der ganz normale Arbeitsalltag, damit die Kunden der Georgsmarienhütte GmbH auch während der Betriebsferien nicht auf ihren bereits bestellten Stahl verzichten müssen. Hier sind auch während der Werksferien verringerte Schicht-Mannschaften im Einsatz.