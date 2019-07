Georgsmarienhütte . Seit diesem Jahr hat das Panoramabad im Freibadbereich ein neues Beachvolleyball-Feld. Dort wird es am Samstag, 10. August, eine Premiere geben: Ab 11 Uhr findet dann das erste Mixed-Beachturnier für Fünfer-Teams statt und könnte bei einer erfolgreichen Premiere zu einem jährlichen Event werden.

Das Organisations-Team verspricht Sport, Spaß und den für Beachvolleyball-Events typischen Unterhaltungszauber. Veranstalter Christian Schäfer, der Ende Juni bereits am Alfsee erstmals ein solches Turnier für den Nordkreis durchgeführt hat und auch zum Beispiel für die Regie beim Eisstockschießen auf dem Ledenhof verantwortlich ist: "Der Mix aus Sport und Entertainment findet derzeit bei Jung und Alt großes Interesse."

Bis zu zehn Mixed-Teams können teilnehmen

Das Turnier im Panoramabad sieht er als Chance, eine solche Beach-Veranstaltung dauerhaft im Südkreis zu etablieren: "Der Freibadbereich ist hervorragend für ein solches Turnier und entsprechendem Rahmenprogramm sowie Gastro-Angebot geeignet." Auch die Bad-Gäste sollen nach seinen Worten einbezogen werden.

Für die Panoramabad-Verantwortlichen ist das Beachvolleyball-Turnier eine Möglichkeit, neue Zielgruppen anzusprechen. Prokurist Torsten Meyer von den Stadtwerken, unter deren Regie das Bad seit 2009 läuft: "Das ist ein neues Element in unserem Veranstaltungskalender."

Bis zu zehn Mixed-Teams können bei der Premiere am letzten Samstag der Sommerferien mitmachen. Anmeldungen sind ab sofort unter der E-Mail-Adresse beach@agentur-allesbestens.de möglich. Jede Mannschaft besteht aus fünf Spielern, davon zwei weiblichen Aktiven, sowie weiteren Wechselspielern und -Spielerinnen.

In den Vorrunden wird nach dem "Best of three"-Modus gespielt. Das Team, das zwei Sätze für sich entscheidet, gewinnt. Gespielt wird jeweils bis 15. Teilnehmen können Vereins- und Freizeitspieler ohne Altersbegrenzung. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro pro Team (inklusive Bad-Eintritt). Zu gewinnen gibt es unter anderem Wertgutscheine für das Panoramabad sowie weitere von Sponsoren gestiftete Sachpreise.

Christian Schäfer ist vom Erfolg der Beachvolleyball-Premiere überzeugt: "Wenn das Wetter mitspielt, wird das für Teams und Zuschauer eine tolle Veranstaltung."

Anzeige Anzeige

Beachvolleyball-Turnier, Panoramabad GMHütte, Samstag, 10. August, ab 11 Uhr, Anmeldungen unter beach@agentur-allesbestens.de, Teilnahmegebühr 50 Euro pro Team, für Zuschauer gelten die normalen Bad-Eintrittspreise