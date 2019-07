Georgsmarienhütte . Das wird als Maßarbeit bezeichnet: Pünktlich zur Entlassungsfeier des diesjährigen Abi-Jahrgangs hat das PZ des Gymnasiums Oesede ein im Vorjahr ausgemustertes optisches Markenzeichen wieder zurück bekommen: Das vor 32 Jahren von Kursteilnehmern des 2009 in Ruhestand gegangenen Kunstlehrers Dieter Görbing gestaltete Kupfer-Relief "Menschen und Musik" ist wieder an gewohnter Stelle zu sehen.

Mehr als 30 Jahre ist das "Kunst am Bau"-Kunstwerk aus Kupfer und Edelstahl ein Hingucker im Pausenzentrum (PZ) gewesen. Doch als im vergangenen Sommer das 50. Jubiläum des Gymnasiums Oesede gefeiert wurde, hat die vom Kubismus geprägte Collage plötzlich nicht mehr an gewohnter Stelle gehangen. Dies ließ Ex-Kunstlehrer und Designer Görbing sowie seine Ex-Schüler natürlich nicht ruhen.

Görbing: Eine Puzzle-Arbeit

Zunächst konnten die fast schon entsorgten Einzel-Teile der insgesamt rund sechs Meter langen Arbeit des Leistungskurses 1986 sicher gestellt werden. Dann war schnell die Idee geboren, ein Restaurations-Projekt zu starten.

Gesagt, getan: Seit vergangenem Herbst haben einige Ehemalige des ursprünglichen Kunst-Leistungskurses sowie weitere Ex-Schüler Görbings sich in der Regel einmal wöchentlich zum gemeinsamen Reparatur-Einsatz im Keller des Gymnasiums getroffen. "Es ist eine Puzzle-Arbeit gewesen, zu rekonstruieren, welches Teil an welche Stelle gehört", erläutert der Kunst-Pädagoge zur schwierigen Aufgabe, die abstrakten Instrumente-Darstellungen wieder in den Original-Zustand zu bringen.





Da ist einiges zu löten, wieder in Form zu bringen und zu reinigen gewesen. Die Zusammenarbeit hat allen Beteiligten aber so viel Spaß gemacht, dass die Gruppe jetzt nach dem Sommer gemeinsam ein neues Projekt angehen will. Mehr will Görbing zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten: "Es werden gerade die Details abgestimmt." Vielleicht sind dann neben Kristina Erdmann, Judith Euringer, Christine Glane-Finke, Jutta Knipping, Marion und Reinhold Nobbe, Jeanette Walderstein, Rupert Wöhrmann und Verena Stengel sogar noch weitere Ehemalige dabei.

Das ungewöhnliche Kunstwerk-Comeback weist neben den Aktivisten noch weitere Parallelen zum Entstehungszeitraum auf: Damals wie heute erfolgte die Übergabe zur Abi-Feier, 1987 wie 2019 ist von den Beteiligten alles in freiwilligen Überstunden realisiert worden, und nachdem die Materialien Mitte der 80er aus dem Kunst-Etat bestritten wurden, hat diesmal der Förderverein des Gymnasiums die Aktion unterstützt.