Ein Grund für die hohen CDU-Wahlkampfkosten: zusätzliche Plakate. Foto: Archiv/Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Jetzt gibt es wohl Fakten zu den rund 25.000 Euro, um die von der GMHütter CDU bei der verlorenen Bürgermeisterwahlkampfs 2019 der vorgesehene Kandidaten-Etat überzogen worden sein soll: Am Donnerstag werden vom Stadtvorstand der Partei in der Harderberger Gaststätte Heideschänke in einer Mitglieder-offenen Sitzung die Kosten aufgearbeitet.