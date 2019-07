Vor 25 Jahren ging in der Georgsmarienhütte der Elektroofen in Betrieb CC-Editor öffnen

Hier glüht das Höllenfeuer: der E-Ofen im Betrieb. Foto: Archiv NOZ

Georgsmarienhütte. War es am 15. Juli 1994 - ein Freitag, wie es in der Neuen OZ berichtet wurde? Oder vielleicht doch am 18. Juli – ein Montag, wie es in der Chronik der Georgsmarienhütte steht? Oder gab es „den einen Moment“ gar nicht, sondern es war ein mehrtägiger Prozess, in dem vor einem Vierteljahrhundert der neue Lichtbogenofen in Georgsmarienhütte in Betrieb ging? Ein Rückblick auf die Zeit, als sich das Hüttenwerk auf den Weg in die Zukunft machte.