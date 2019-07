Spendenübergabe. Foto: Katholische Arbeitnehmer-Bewegung

Georgsmarienhütte. Den Erlös des Eine-Welt-Verkaufes in Höhe von 300 Euro übergab die Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in einer Lichtbildschau zum Thema “20 Jahre Togo”. Dabei gab es Einblicke in die vielen Projekte, die mit Hilfe des “Freundeskreises Togo” in 20 Jahren realisiert werden konnten.