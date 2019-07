Georgsmarienhütte. Die GMHütter SPD-Fraktion äußert sich einer Pressemitteilung erleichtert darüber, dass endlich die Radwegebeleuchtung entlang der Landesstraße 95 zwischen Kloster Oesede und Oesede fertiggestellt worden ist. Gleichzeitig gibt es aber auch Enttäuschung darüber, dass der Geh- und Radweg lediglich von der Straßenbaubehörde des Landes Instand gesetzt und nicht verbreitert worden ist.

Gleich nachdem das Straßenbauamt 2016 die Stadt über die geplante Sanierung informiert habe, sei die Verwaltung auf Initiative der SPD-Fraktion damit beauftragt worden, die Kosten für die Beleuchtung der Geh- und Radwegverbindung an der L95 zwischen Oesede und Kloster Oesede zu ermitteln, macht die SPD-Fraktion in ihrer Mitteilung deutlich. Die erforderlichen Mittel seien dann auch sofort in den Haushalt eingestellt worden, und die Stadtwerke hätten sich zur eventuellen Kostenreduzierung um Kooperationspartner für eine gemeinsame Maßnahme bemüht.

SPD: Fahrrad-Mobilität steigern

"Sowohl aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherung, insbesondere der Schulwegsicherung, als auch als Anreiz, die Fahrradmobilität zu steigern, verfolgte die SPD-Fraktion beständig die Umsetzung des Projektes", heißt es weiter. Nach Ansicht der Stadtwerke sei sogar eine Durchführung der Maßnahme auch unabhängig von den L95-Erneuerung möglich gewesen, sodass keine Abhängigkeit von der Sanierung der Glückaufstraße vorgelegen hätte.

Die SPD zeigt sich zufrieden, dass jetzt endlich die Straßenleuchten realisiert wurden und dadurch die Nutzung des Radweges verbessert werden konnte. Enttäuschung besteht allerdings darüber, dass der Geh- und Radweg von der Landesstraßenbaubehörde nicht gleichzeitig verbreitert worden sei. "Der Begegnungsverkehr wäre durch eine Verbreiterung erheblich sicherer und attraktiver. Zukünftig müssen die Radwege noch besser ausgebaut werden", fordert die SPD-Fraktion abschließend.