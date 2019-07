Georgsmarienhütte. Anlässlich eines Bergfestes am Malteser-Haus in Oesede wurde Ann-Catherine Scheiter offiziell zur Beauftragten der Malteser Stadtgliederung Georgsmarienhütte ernannt. Scheiter hatte das Amt bereits Anfang des Jahres kommissarisch von Frank Stegmann übernommen.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, diese Funktion mit einer so erfahrenen Malteserin neu zu besetzen“, sagte Diözesanleiter Dr. Johann Rotger van Lengerich über die unter anderem im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz engagierte Rettungssanitäterin.

Mobiler Einkaufswagen

Scheiter ist nun für alle ehrenamtlichen Dienste in der 1969 gegründeten Stadtgliederung zuständig, in der sich über 100 Aktive vor allen Dingen in der Jugendarbeit und Altenhilfe sozial engagieren. Sie werden von rund 900 passiven Fördermitgliedern unterstützt.





Ein neues Projekt wurde auch schon auf den Weg gebracht. Ab dem 15. August wird es in Georgsmarienhütte den „Mobilen Einkaufswagen“ geben. Dieser Einkaufsfahrdienst für nicht mehr mobile Senioren findet alle 14 Tage am Donnerstag ab 14.30 Uhr statt. Die Malteser laden weitere Ehrenamtliche zum Einweisungstermin am 8. August um 15.30 Uhr ein.