Georgsmarienhütte. Nach einer dreijährigen Pause ist es soweit: Das Alt-GMHütter Kasinoparkfest kehrt in diesem Jahr zurück. Mit frischem Konzept und Show- und Musikacts sollen viele Besucher in den altehrwürdigen Park der Hüttenstadt gelockt werden. Rund um den Kasinoparkteich wird drei Tage lang vom 19. bis 21. Juli sommerlich gefeiert.

Neu ist bei der diesjährigen Auflage das Gastronomie-Konzept: Die bereits in Georgsmarienhütte durch den StreetFood Circus bekannte Agentur Next Choice aus Osnabrück übernimmt erstmals die Versorgung mit Speisen und Getränken. Neben den verschiedensten Gerichten, werden auch internationale Spezialitäten angeboten.

Dazu gibt es eine breite Auswahl an erlesenen Weinen und viele leckere Cocktails. Dazu kommen die Show- und Musikacts an den ersten beiden Veranstaltungstagen. Nach der Eröffnung durch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr und dem anschließenden Konzert durch das Georgsmarienhütter Blasorchester, kommen ab 20 Uhr die „Smashing Piccadillys“ auf die Bühne. Bereits bei der NDR Sommertour im vergangenen Jahr hatte die vierköpfige Rockband für jede Menge gute Laune gesorgt. Mit Einbruch der Dunkelheit wird zudem der Kasinoteich in ein Spiel aus Kerzenlicht und Wasser getaucht.



Irgendwo zwischen treibenden Ska- und lässigen Reggae-Offbeats, zwischen kraftvollen Bläsern und rockigen Rhythmen finden sich „Insolvent Insomniacs“ wieder. Der sing- und hörbare Soundmix der aus Osnabrück stammenden Gruppe macht den Auftakt zum zweiten Veranstaltungstag ab 16 Uhr. Danach gibt es „Electro-Swing“ und das gewissermaßen gleich im Doppelpack. Immer im Wechsel sorgen die drei Sängerinnen von „42nd Beat“ gemeinsam mit ihrer Band sowie „DJ Herr O.“ mit Schlagzeugbegleitung für eine moderne Mischung aus Clubsounds und Swing-Klassikern. Gegen 21.30 Uhr steht das feurige Highlight des Abends auf dem Programm: Mit dem Feuerwerktheater „Unsere Kuh brennt durch“ von den Pyromatikern aus Berlin wird sich der Park am Kasinoteich in eine spektakuläre Feuer- und Lichtkulisse verwandeln.

Am Sonntag, 21. Juli, steht dann das Familienprogramm im Vordergrund, wenngleich um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr auch nochmal Livemusik mit dabei ist. Das Duo „Byrnes and Partridge“ aus den USA sorgt für amerikanischen Folk-Sound pur. Dazwischen ist dann Zeit für „Käpten Knitterbart und seine Bande“. Das Kinderfigurentheater sorgt ab 15.30 Uhr für spaßige und spannende Unterhaltung. Abgerundet wird das Kinderprogramm durch eine Hüpfburg, kreativen Mitmachtangeboten der Kunstschule Paletti,

Vorlesegeschichten der Stadtbibliothek GMHütte und jeder Menge Spiel und Spaß mit Hütte rockt-Kids. Zum Abschluss des Tages stehen ab 17.15 Uhr die Tanzgruppen vom SV Harderberg und vom Turnverein Georgsmarienhütte auf der Bühne, um zu zeigen, dass Tanzen Spaß macht.

Weitere Infos zum Kasinoparkfest gibt es auch unter www.georgsmarienhuette.de oder beim städtischen Kulturbüro unter 05401/850 – 250.