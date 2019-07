Georgsmarienhütte. Einer aufmerksamen Bürgerin ist es vermutlich zu verdanken, dass aus dem kleinen Waldbodenbrand im Dörenberg kein Waldbrand wurde. Sie alarmierte frühzeitig die Feuerwehr.

Gegen 11.20 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Flächenbrand in den Dörenberg gerufen. Ganz in der Nähe der Teutoburger-Waldstraße brannte Waldboden auf einer Fläche von rund 10 Quadratmetern. Die 14 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Oesede, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren, löschten den glimmenden Boden ab, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr nicht nur alarmiert, sondern von der Bundesstraße zur Brandstelle gelotst. Die Feuerwehr warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor der großen Waldbrandgefahr und damit sind alle Arten von offenen Feuer und Rauchen im Wald verboten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Risikofaktor Nr. 1 Kippen und andere Brandursachen Der Risikofaktor Nr. 1 bei Waldbrandgefahr ist und bleibt die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Das betonen ARAG-Fachleute. Bei der derzeitig herrschenden Waldbrandgefahr reichen schon kleine Glutreste einer Zigarette aus, um einen Waldbrand zu entfachen. Schon darum sollte neben dem Rauchverbot im Wald außerdem kein offenes Feuer im Wald und auf Wiesen entfacht werden. Achtung: Auch auf einigen ausgewiesenen Grillplätzen ist derzeit Feuer verboten. Geparkt werden sollte nur innerhalb gekennzeichneter Parkflächen und nicht auf Wiesen und Feldern - der heiße Katalysator eines Kfz kann das trockene Gras oder Stoppeln schnell entzünden. Glas oder Glasscherben nicht im Wald liegen lassen, der Brennglaseffekt kann ebenfalls Brände verursachen.





Erst am Mittwoch war in Harderberg eine Ballenpresse in Brand geraten.