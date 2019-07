Georgsmarienhütte/Bad Laer. Auf dem Harderberg ist heute gegen 16 Uhr im Bereich Brückenstraße ein Stoppelfeld abgebrannt. Nach Polizeiangaben hatte zunächst eine Ballenpresse aus noch unbekannten Ursachen Feuer gefangen.

Das Feuer war dann auf das weitgehend abgeerntete Feld übergesprungen, die Feuerwehr war im Einsatz.

Glimpflich ging dagegen ein Feuer in Bad Laer aus: Dort hatten Unbekannte am Dienstagnachmittag in einem Waldgebiet an den Heideseen an der Glandorfer Straße in Bad Laer ein Lagerfeuer angezündet. Anwohner bemerkten gegen 14.45 Uhr aufsteigenden Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei stellte die Verursacher zwar nicht mehr, leitete aber ein Verfahren wegen des „vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr“ ein.