Georgsmarienhütte . Zu einer kulinarischen Weltreise verführte die Kolpingfamilie Oesede im Pfarrgarten Georgsmarienhütte. Zusammen mit Georgsmarienhütter Bürgern aus fünf verschiedenen Nationen kredenzten sie landestypische Gerichte für einen guten Zweck.

„Hmm schmeckt das lecker“, schwärmten die Gäste beim Probieren der unterschiedlichen Leckereien. An Blumen-verzierten Tischen nahmen sie nach und nach in der warmen Abendsonne im Grün des Pfarrgartens platz. Derweil brutzelte und duftete es unter dem angrenzenden Holzpavillon. „Möchten Sie mal Fried Rice und Chicken Tandoori kosten?“, richteten sich Pastor Sabu Madathikunnel und die indischen Ordensschwestern an die mit Dessert-Tellern in der Schlange anstehenden Besucher. „Keine Sorge, das ist nicht so scharf“, versicherte Kim Mai lächelnd den fragenden Gesichtern über ihrem Thai-Curry. „Gata - das sind armenische Küchlein mit Haselnüssen und Zimt“, erklärte Liana Saghatelyan.









Die „Qual der Wahl“

Die Gäste am Buffet hatten Auswahl aus Gerichten aus der Türkei, aus China, Armenien, Indien und Deutschland. Die „Qual der Wahl“ stellte sich ihnen dabei aber nicht, denn die Kolpingsfamilie Oesede hatte sich für diesen kulinarischen Abend ein besonderes System einfallen lassen: „Jeder Gast zahlt zunächst fünf Euro und bekommt dafür den Dessert-Teller gefüllt plus ein Erfrischungsgetränk“, erklärte Vorstandsmitglied Annemarie Schierhölter-Weber. Da die Teller nur sehr klein und die Verlockung an Köstlichkeiten groß sei, könne sich jeder Nachschub holen, weitere Gerichte testen und das gegen eine Spende in Höhe seiner Wahl. „Ich übernehme heute die Kasse“, warf die junge Irakerin Danya Fakheraldin ein. Stolz blickte ihr Vater Sherzad von der Getränke-Ausgabe zu ihr herüber. Danya hatte so Einiges zu tun denn über 60 Gäste fanden sich zur der internationalen Veranstaltung ein.





Schicksalsschläge

Die Zutaten der Gerichte wurden von den engagierten „Köchen und Köchinnen“ gespendet. „Der Erlös dieses Abends kommt eins zu eins einer hilfsbedürftigen Familie in Indien zu Gute“, berichtete Pastor Sabu. Seit längerem unterstützt er zusammen mit den indischen Ordensschwestern ihr Heimat-Bistum im Bundesstaat Kerala, dem Bundesstaat in Indien, in dem der Anteil an Christen am höchsten sei (20 Prozent). „Dieses Mal benötigen wir 4000 bis 5000 Euro um einer Familie aus dem Ort Panamplave in Südindien zu helfen. Einer ihrer Söhne ist an einem Schlangenbiss gestorben, der nächste an einem Unfall und einer hat mit einem Handicap zu kämpfen. Wir möchten die Familie mit dem Bau eines kleinen Hauses mit Wasseranschluss unterstützen“, erklärte Pastor Sabu.

Verbindendes

„Gemeinsames Kochen und Essen hat bekanntlich etwas Verbindendes über die Völker hinweg und spricht alle Sinne an. Durch das Kochen und Essen werden andere Kulturen und Geschmäcker entdeckt“, schreibt das Internationale Kolpingwerk. Auf der Internetseite eineweltdinner.de regt es zu derartigen Projekten an. Davon ließ sich die Kolpingsfamilie Oesede inspirieren.