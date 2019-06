Georgsmarienhütte. Am Freitagabend fand das fünfte Open Air Kino im Antoniuspark in Holzhausen statt. Knapp 100 Besucher schauten sich den Film "25 km/h" bei schönem Sommerwetter an.

Die Idee für ein Open Air Kino entstand vor sechs Jahren, als Christoph Ruthemeyer und seine Frau beim "Sommerflimmern - Kino auf dem Lande" in Bad Essen vorbei schauten. Damals waren sie sicher: Das funktioniert auch in Holzhausen.

In einem Gespräch mit der "Holzhauser Runde", wie sie einen Zusammenschluss aus mehreren Vereinen aus Holzhausen nennen, wurde vor fünf Jahren das erste Open Air Kino auf dem Schulhof der Antoniusschule veranstaltet. Beteiligt an der "Holzhauser Runde" sind Kolping, das DRK, die CDU Holzhausen, der Förderverein der Antoniusschule und das Holzhauser Leben. Holger Tepe und Martin Junker vom "Sommerflimmern" stellten das technische Equipment zur Verfügung. Eine genau 20 Quadratmeter große Leinwand hing an der Fassade der Schule, direkt links neben dem Schuleingang. Zwei große Boxen standen links und rechts daneben sowie ein Mischpult und ein Beamer hinter den Stuhlreihen. 50 Stühle um genau zu sein. "Diese wurden damals von dem "Holzhauser Leben" an den Antoniuspark gespendet", sagte Mitveranstalter Detlef Seelhöfer.

Der Antoiniuspark war früher ein alter Sportplatz, der 2011 durch freiwillige Holzhauser umgestaltet wurde. Darauf seien die Holzhauser sehr stolz, denn auch das kleine Atrium, welches die neuste Umgestaltung ist, wurde von den Zuschauern als Sitzgelegenheit genutzt. "Das Ambiente hier ist einfach toll", sagte Ruthemeyer. Und auch, wenn es mal schlechtes Wetter gebe, habe die "Holzhauser Runde" ein Backup. "Das DRK stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung", so Ruthemeyer. Auch der Rettungswagen stand auf dem Schulhof für alle Notfälle. "Jens Kasselmann vom Roten Kreuz ist freiwillig hier, um zu helfen", sagte Seelhöfer.

Kleiner Aufwand, großes Erlebnis

Das Besondere an dem Open Air Kino sei es, dass alles selbst bezahlt werde. Einen kleinen Zuschuss gäbe es vom Landkreis, aber trotzdem müsse auch in vieles investiert werden, so Ruthemeyer. Mittlerweile haben Ruthemeyer und Seelhöfer schon Routine, was die Vorbereitungen angehe. "Man ist hier reingewachsen", so Ruthemeyer.

Am Anfang haben noch Chips und Popcorn die Flyer der Eintrittskarten verziert. "Doch jetzt wissen wir, dass wir das gar nicht mehr brauchen", lachte der Mitveranstalter. Das Layout wird heute von einer Bekannten gestaltet und im Vorverkauf in der Antoniusapotheke Holzhausen und im Schuhhaus Wöhrmeyer verkauft. Plakate werden gedruckt und aufgehängt sowie Getränke und Würstchen für den kleinen Stand auf dem Schulhof besorgt. "Wir haben selber einfach riesigen Spaß bei der Organisation", so Ruthemeyer. "Die Holzhauser sporen uns an, das weiter zu machen."

Die Vereine und Verbände, wie die "Holzhauser Runde" arbeiten eng zusammen und es machen viele mit. "Die Gemeinschaft in diesem Ort ist einfach super", so Seelhöfer. Und auch das Wetter spielte dieses Jahr mit. Eine lauwarme Sommernacht, im Gegensatz zum letztem Jahr. "Da waren es nur neun Grad, obwohl der ganze Sommer so heiß war", lachten Seelhöfer und Ruthemeyer. Eines stehe auf jeden Fall fest: Das wird nicht das letzte Open Air Kino in Holzhausen gewesen sein.