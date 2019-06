Georgsmarienhütte. Der Abiturjahrgang 2019 am Gymnasium Oesede zeichnet sich durch „Frauenpower“ aus, stellte Schulleiter Thomas Rohm bei der Entlassungsfeier fest.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, musikalischen Darbietungen aus dem Kreise der Abiturienten, die etwa mit dem beziehungsreichen ‚Bittersweet‘ aufwarteten, und festlichen Ansprachen wurden am Freitagnachmittag 113 Abiturienten verabschiedet. 111 Absolventen wurde die Allgemeine Hochschulreife, zweien die Fachhochschulreife bescheinigt. Die fünf Jahrgangsbesten sind weiblich, mit einem Notendurchschnitt von 1,0 setzte sich Paulina Hartmann an die Spitze. Sie und weitere Schüler wurden für ihre guten Leistungen geehrt.

Vor der Übergabe der Reifezeugnisse hatte zunächst Schülervertreterin Svea Wellmann das Wort und ließ in einem kurzen Rückblick auf die Schulzeit Höhen und Tiefen anklingen. Insbesondere die letzte Prüfungsphase habe alle noch einmal stärker zusammengebracht und Gesten wie die Verteilung von „Glückskeksen“ durch Oberstufenkoordinator Ralf Mertens vor den Abi-Klausuren blieben in Erinnerung, so Wellmann. Sicher habe man jetzt Grund, stolz auf die erbrachte Leistung zu sein, aber ob man wirklich schon erwachsen sei?

Gesellschaftliches Engagement wegen demokratiegefährdender Tendenzen

Tatsächlich, so Oberstudiendirektor Thomas Rohm in seiner Ansprache, wachse nun die persönliche Verantwortung der jungen Menschen und die Notwendigkeit, sich angesichts demokratiegefährdender Entwicklungen stärker gesellschaftlich zu engagieren. In das Zentrum seiner Ausführungen stellte er indes die Frage, ob ein glückliches Leben möglich sei.

Er betonte, dass nicht Macht, Geld oder Konsum glücklich machen, auch nicht das Nichtstun, sondern Beziehungen zu anderen Menschen und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Mit Bezug auf den griechischen Philosophen Epikur vertrat Rohm die Ansicht, dass das Glück einem nicht in den Schoß falle, sondern aktiv hergestellt werden müsse: durch soziale Bindungen, durch einen wachen Geist, durch Konzentration auf das, was man im Augenblick tut – „warum nicht öfter mal einen Kaffee-to-sit?“ - und durch realistische Erwartungen an sich selbst. Entscheidend aber sei „Freude durch Arbeit“.

Der „auffallenden Unentschiedenheit“ der Abiturienten hinsichtlich ihrer weiteren Lebensplanung von „erst mal ins Ausland“ über „Hauptsache studieren“ bis hin zu „ich guck erst mal“ begegnete Rohm mit dem Rat, das zu einem Passende zu suchen. Der Pinguin mache an Land keine gute Figur, aber im Wasser sei er „in seinem Element“: „Machen Sie es ebenso, suchen Sie Ihr Element und dann springen Sie ins Wasser!“

Glückwünsche des Landkreises

Glückwünsche des Schulträgers Landkreis Osnabrück überbrachte die stellvertretende Landrätin Christiane Rottmann. Sie dankte Lehrern und Eltern für die Unterstützung der Abiturienten und riet den jungen Menschen, sich auf ihrem Weg nicht bremsen oder fremdsteuern zu lassen. „Verwirklichen Sie Ihre Ziele, es ist Ihr Leben“. Gleichwohl äußerte sie den Wunsch, dass die Absolventen den Landkreis nicht vergessen und nach dem Studium wiederkommen sollten: „Das Abitur darf nicht der Abschied aus der Region sein, kluge Köpfe werden hier gebraucht“, stellte die Landrätin fest. Diesem Gedanken konnte auch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo viel abgewinnen: „Ich spreche hier auch im Namen der umliegenden Gemeinden, die sich alle freuen, wenn die Absolventen mit dem höchsten schulischen Bildungsabschluss in der Region bleiben oder wiederkommen.“ Sie selbst habe vor vielen Jahren das Abitur am Gymnasium Oesede abgelegt. „Vielleicht kommt ja auch aus Ihren Reihen eine zukünftige Bürgermeisterin“, sagte Bahlo.

Anzeige Anzeige

Im Namen der Eltern gratulierte Andrea Hehmann. Sie würdigte die Vermittlung von „soft skills“ wie Teamfähigkeit und Kreativität sowie von breiter, auch sprachlicher Bildung und wünschte den Abiturienten, dass sie zukünftig eigene Vorstellungen verwirklichen könnten.

Nach der Ausgabe der Zeugnisse klang der Abend bei kühlen Getränken aus, der Abi-Ball sollte am Samstagabend folgen.

Diese 111 Schüler haben das Abitur am Gymnasium Oesede bestanden Andrej Agafonov Madlen Alwes Jonas Backer Jannis Bensmann Stefanie Berning Jan Blanke Cilia Brand Laura Brans Jana Brinkwerth Felix Brörmann Finn Lasse Brüggemann Josephine Capewell Tim Dautaj Laura Debbrecht Daniel Martin Decker Lilly Sourvilika Dreier Jan Dreyer Aleyna Durak Jakob Eckholt Hannah Elixmann Mareike Ellmann German Enes Fiona Finke Lara Flacke Emilia Martina Frankenberg Lukas Frankenberg Sophia Louisa Frankenberg Katharina Fritsch Mara Glane Liska Grave Dennis Grella Ahmed Faruk Günes Paulina Hartmann Emma Haunhorst Louisa Hehmann Maarten Hoffmeyer Carlotta Hohaus Tobias Höllmer Noah-Pascal Holst Eric Hügelmeyer Deborah Hune Tom Elias Huning Matthias Joswig Dana Kahl Malin Kasselmann Canan Kir Finja Carina Kirchhoff Nele Marie Klauer Nicolas Knauer Carina Koch Christian Koch Tanja Korte Maximilian Kröger Jannik Leimkuhle Cosima Leinweber Konstantin Lutter Anna Luu Chantal Meyer Ramona Meyer Julian Middelberg Marinus Middendorf Inka Alina Molatta Hannah Luca Moraw Leon Mutig David Niermann Paula Nobbe Lars Nolting Marina Pögel Julius Pohlmann Robin Pohlmeyer Hannah Rabe Lea Recker Laura Rosemann Christoph Rottmann Julia Victoria Rottmann Tim Rüter Jasmin Ruthemeyer Neele Sandkämper Meret Schimke Lena Schimmöller Tjorven Schmidt Robin Pierre Schriever Hannah Schröder Marius Schröder Maja Schulte Caroline Schulze Jan Seidel Gustav Serfas Fabien Joseph Siegwarth Anna Snöink Anna Luisa Solbach Leila Sommerkamp Marie Speller Viviane Sperling Michelle Spohn Lena Spreckelmeyer Filip Subeski Jana Sucholt Maximilian Thiede Lea Tobergte Moritz Unnerstall Robin Volk Klara Vollmer Max Weber Alina Wegmann Svea Wellmann Luca Westenberg Luke Wöhrmeyer Niklas Wortmann Nour-Iza Wrocklage Hasan-Hüseyin Yalaman