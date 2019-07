Georgsmarienhütte. An der Realschule erhielten 35 Schüler des 8. Jahrgangs am Freitagmittag als „Auszeichnung für besondere Leistungen“ Zertifikate für ihren Einsatz als Lerntutoren.

Als Publikum lauschten aufmerksam die Schüler des 7. Jahrgangs, die nach den Sommerferien die Ausbildung zum Lerntutor machen können. Lerntutoren helfen jüngeren Mitschülern in den Jahrgängen 5 bis 7, den bisweilen schwierigen Unterrichtsstoff in Mathe, Deutsch oder Englisch zu verstehen und zu vertiefen. In einer AG lernen die teilnehmenden Mädchen und Jungen, wie man Förderunterricht erteilt, welche Übungsformen es gibt, wie man jemanden motiviert, der vielleicht entmutigt oder gleichgültig ist, wie man mit Störenfrieden umgeht und so weiter. „Ihr habt Einblick in die Lehrerrolle bekommen“, sagte Schulleiter Berthold Aulenbrock, der den Lerntutoren zu ihrer Qualifizierung gratulierte und Ausbilder und Organisator Christian Diekmann (links im Bild) ganz besonders dankte.

Der wiederum zeigte sich stolz, dass „so viele Schüler wie nie“ bei dem Projekt mitmachen, einem von über 30 Projekten zur Persönlichkeitsentwicklung an der Realschule. Es scheint eine Win-Win-Situation zu sein: „Ich bin glücklich, wenn ich einem jüngeren Schüler mit meinem Wissen helfen kann“, sagte Jan und sein Nachbar Thomas bestätigte, dass es ihm viel Spaß mache und er sehr zufrieden sei, wenn er etwas gut erklärt habe. Dass man gelegentlich aber auch viel Geduld braucht, hat Müjde erfahren. Auch im 9. und 10. Jahrgang werden die Lerntutoren Förderschüler unterrichten. Ein Tipp von Lehrer Diekmann: „Das Zertifikat macht sich gut in einer Bewerbungsmappe“.