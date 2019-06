Georgsmarienhütte . Sollte die Stadt die Reinigung der städtischen Gebäude nicht mehr zum Teil vergeben, sondern komplett durch bei ihr beschäftigte Mitarbeiterinnen vornehmen lassen? Diese Frage beschäftigte am Donnerstagabend den GMHütter Rat, nachdem zum zweiten Mal eine Firma, die den Zuschlag bekommen hat, noch in der Probezeit vom Vertrag zurückgetreten ist.

Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause ist einmal nicht von inhaltlichen Kontroversen geprägt gewesen, sondern von überraschenden Änderungen der Tagesordnung. So musste zum Beispiel kurzfristig noch einmal neu über die erst im April erfolgte Vergabe von Reinigungsleistungen in städtischen Schulen und Turnhallen entschieden werden. Das Unternehmen, das erst vor knapp drei Monaten den Zuschlag erhielt, nachdem zuvor der Erstplatzierte der Vergabe "Fremdreinigung in Schulen, Sporthalle und sonstigen Liegenschaften" innerhalb der Probezeit vom Vertrag zurückgetreten war, hat jetzt ebenfalls vom Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht.

Entscheidung per Dringlichkeitsantrag

Um zu gewährleisten, dass die Reinigung nach Ende der Sommerferien im August reibungslos weiter läuft, ist es deshalb notwendig gewesen, die Neuvergabe als Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Doch damit kehrte ein heikles Thema zurück.

Denn bereits im April hatte SPD-Ratsfrau Emine Kir bei der ursprünglichen Entscheidung die Frage in den Raum gestellt, ob es nicht mehr Sinn machen würde, dass die Stadt die Reinigungskräfte anstellt, statt bei einer Ausschreibung auf Kostenreduzierungen zu hoffen. Die SPD-Vertreterin: "Die Frauen, die dort reinigen, kommen aus GMHütte und es sind immer mehr oder weniger die gleichen. Aber alle zwei Jahre müssen sie zittern, ob sie vom neuen Auftragnehmer übernommen werden, und wenn ja, zu welchen Konditionen."

Denn günstigere Angebote, um den Zuschlag zu bekommen, gingen letztlich immer zu Lasten der Beschäftigten. Die Zahlen scheinen das zu belegen. Bis 2017 sind die Reinigungsarbeiten für 571.338,02 Euro vergeben worden. Bei der Neu-Ausschreibung in diesem Jahr lag das Ergebnis aber bei lediglich knapp 400.000 Euro.

Durch die nachträgliche Vergabe im April hat sich der Gesamtbetrag dann auf insgesamt 480.000 Euro erhöht. Durch die jetzt erfolgte Neuvergabe kommen noch einmal 51.000 Euro hinzu – die Summe, um die das Angebot über dem Zuschlag für den bisherigen Auftragnehmers liegt. Kuriosum in beiden Ausstiegsfällen: Zuvor hatte die Stadt jeweils die Qualität der Reinigungsleistung kontrolliert und Mängel festgestellt.

Emine Kir am Donnerstag im Rat: "Wir müssen wirklich überlegen, ob die Kräfte nicht besser einen Vertrag bei der Stadt bekommen, damit sie eine langfristige Perspektive haben und auch von diesem Job leben können."



Der städtische Gebäudemanagement-Leiter Anton Hornstein meldete sich am Ende ebenfalls zu Wort, als es um die Vergabekriterien ging. Er wies darauf hin: "Wir machen bei den Ausschreibungen keine Vorgaben, in welcher Zeit Reviere gereinigt werden müssen." Im Gegenteil: Die Stadt achte bei den Vergaben nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Reinigungsleistung. Wenn ein Unternehmen hier mehr Zeit veranschlage, wirke sich dies sogar positiv bei der Bewertung aus.

Die Neuvergabe erfolgte einstimmig. Aber das Thema Reinigungsarbeiten dürfte den Rat weiter beschäftigen, da hier auch eine Anfrage der SPD/FDP-Gruppe vorliegt.

Stadtwerke machen rund eine Million Gewinn

Zuvor hatten in der Ratssitzung unter anderem die Jahresabschlüsse der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH und des Eigenbetriebs Abwasser im Mittelpunkt gestanden. Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg Dorroch präsentierte hier jeweils positive Zahlen.

So ist der Gesamtumsatz der Stadtwerke zwar im Vorjahr gegenüber 2017 um 446.000 Euro auf 38,9 Millionen zurückgegangen. Aber bei den Aufwendungen konnten im vergangenen Jahr Einsparungen von knapp 1,1 Millionen gegenüber den Planzahlen durch Stromsteuer-Erstattungen (251.000) oder geringere Rechtsberatungskosten (minus 230.000) erreicht werden.



Am Ende steht für 2018 ein gegenüber dem Ansatz um rund 500.000 Euro besseres Betriebsergebnis von 2,05 Millionen sowie ein Jahresüberschuss von rund einer Million. Eine Zahl, die sich fast auf Vorjahresniveau (1,16) bewegt.

Die Tochtergesellschaft Netz GmbH hat 746.000 Euro zum Gesamtergebnis beigetragen (minus 101.000). Die Panoramabad GmbH liegt mit einem Verlust von 1,2 Millionen (minus 10.000) ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Das Eigenkapital der Stadtwerke hat sich 2018 von rund 30,4 auf knapp 31,7 Millionen Euro erhöht und ist damit von 63 auf 65 Prozent gestiegen.



Auch beim Eigenbetrieb Abwasser gibt es positive Entwicklungen. Die Umsatzerlöse sind beim Schmutzwasser von rund 4,5 auf 4,8 Millionen nach oben gegangen. Auch beim Niederschlagswasser gab es hier ein Plus von rund 28.000 Euro auf eine Umsatzsumme von knapp 1,03 Millionen Euro.

Im Schmutzwasserbereich stieg der Jahresüberschuss von knapp 250.000 auf 320.000 Euro, beim Regenwasser weist der Jahresabschluss eine schwarze Null aus. Erfreulich sind auch die Zahlen der Biogasanlage. Der Jahresüberschuss bewegt sich wie 2017 bei um die 320.000 Euro.



Insgesamt weist die Bilanz des Eigenbetriebs Abwasser einen Gewinn von 643.981,78 Euro aus – ein Plus von rund zehn Prozent (66.459,86) gegenüber dem Vorjahr.