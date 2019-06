Beseitigung der Insekten in Oesede CC-Editor öffnen

Bei dem langen Namen kann es schon mal zu Verwechslungen kommen. Die Gefahr ist dieselbe: Bei Kontakt mit den feinen Härchen der Raupen des Eichenprozessionsspinners werden irritative und entzündliche Reaktionen bei Mensch und Tier ausgelöst. Foto: Heike Petersen

Georgsmarienhütte. Auch in Oesede wurde ein weiterer Befall von Eichenprozessionsspinnern entdeckt. Auf dem Gelände des Edeka-Marktes Dütmann wurden die gefährlichen Raupen nach der Entdeckung am Donnerstag am Freitagmorgen fachgerecht entfernt.