Georgsmarienhütte. Auf dem Roten Platz, der Oeseder Straße, der Graf-Stauffenberg-Straße und der Feuerstätte findet am Sonntag, 30. Juni, ab 7 Uhr der Flohmarkt „Rund ums Rathaus“ statt. Bereits seit 44 Jahren zieht der Flohmarkt am letzten Sonntag vor den Sommerferien Schnäppchenjäger und Trödelliebhaber an.

Geänderte Verkehrssituation

Am Tag des Anmeldestarts stellten sich viele Leute in eine lange Schlange vor dem Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte an, um einen möglichst guten Standplatz zu bekommen. So wurden auch über das Internet und die extra eingerichtete Hotline bereits am ersten Tag 570 von 700 Plätzen vergeben. „Auch die übrigen Stände waren in kurzer Zeit vergriffen, sodass wir wieder einmal ausgebucht sind“, freut sich Katharina Hummert vom städtischen Kulturbüro.

Für einen reibungslosen Ablauf sind folgende Straßen am Veranstaltungstag in der Zeit von 5.30 bis 18 Uhr gesperrt: Die Oeseder Straße von der Kreuzung L 95 bis zur Edith-Stein-Straße, die Graf-Stauffenberg-Straße zwischen Feuerstätte und Am Rathaus, die Feuerstätte, sowie die Schoonebeekstraße von der Oeseder Straße bis zum Kreisel. Anwohner und Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Flohmarkttag nicht auf der Straße zu parken.





Informationen zu Parkplätzen und der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie alle weiteren Informationen rund um den Flohmarkt gibt es beim Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter 05401 850 250 oder im Internet unter www.flohmarkt-georgsmarienhuette.de.