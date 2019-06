Georgsmarienhütte. Vom 28. Juli bis 8. August bekommt Georgsmarienhütte wieder besonderen Besuch: Jugendliche aus der Partnerstadt Ramat Hasharon kommen im Rahmen des jährlich stattfindenden Jugendaustausches nach Deutschland und in die Hüttenstadt.

Das, so die Stadt, ist eine in der Region einmalige Begegnung zur Förderung der deutsch-israelischen Beziehungen. Ein wesentlicher Bestandteil dabei: Die Jugendlichen sind in beiden Ländern während des Aufenthalts in Gastfamilien untergebracht und können so hautnah in den Alltag eintauchen. Jannis Luttmann (15 Jahre) und Marlen Gausmann (17 Jahre) haben an dem Jugendaustausch schon teilgenommen. Beide waren in Israel unterwegs und haben auch bei sich zu Hause schon Gastgeschwister aufgenommen.

Jannis: "Schon vor zwei Jahren hatte ich die Idee mitzumachen, aber da war ich noch zu jung. Dann bin ich letztes Jahr über einen Zeitungsartikel erneut auf die Jugendbegegnung aufmerksam geworden. Da gab es dann für mich keinen Zweifel mehr: Dieses Mal bin ich dabei." Bei Marlen lag es in der Familie: "Einer meiner Brüder war bereits vor neun Jahren mit der Jugendbegegnung in Ramat Hasharon und hat dort tolle Erfahrungen gemacht. Außerdem war ich zuvor schon einmal in Israel und Palästina. Das Land und die Kultur haben mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, wenn sich nochmal die Gelegenheit ergibt dort hinzukommen, dann nutze ich sie."

Beide haben bereits den gesamten Austausch mitgemacht – also in den Osterferien in Ramat Hasharon und in den Sommerferien mit den Israelis hier in Georgsmarienhütte. Überrascht hat Jannis zunächst, dass die Israelis gerade im Alltag sehr entspannt seien und sich eher weniger Gedanken zum Beispiel über die politische Situation machten. Außerdem war seine Gastfamilie, aber auch alle anderen dort, sehr gastfreundlich und zuvorkommend. Ganz besonders gefallen hat mir das Essen.

Als die Israelis hier bei in seiner Familie waren, war es ein bisschen so, als würde ein neuer Bruder oder eine neue Schwester auf Zeit kommen. Das Spannende daran sei gewesen, dass man dadurch eine gewisse Verantwortung bekommt und auch organisieren muss.

Marlen gefiel vor allem das sich entwickelnde Zusammengehörigkeitsgefühl: "Anders als bei einer Unterbringung in Hostels oder in Jugendherbergen konnten wir uns so bei den Gastgeschwistern zu Hause treffen und die Abende verbringen. Auch in Israel haben wir quasi das gesamte Land erkundet. Neben Reisen in den Süden und Norden, stand auch ein Besuch in Jerusalem auf dem Programm."

Würdet ihr nochmal am Jugendaustausch teilnehmen. Und warum sollten andere ebenfalls mitmachen?

Anzeige Anzeige

Jannis würde auf jeden Fall nochmal beim Austausch mitmachen. Es sei einfach eine tolle Erfahrung und eine einmalige Gelegenheit, um andere Menschen und eine andere Kultur kennenzulernen: "Ich fände es schade, wenn der Austausch nicht fortgeführt werden könnte, weil es nicht genügend Teilnehmer oder Gastfamilien gibt. " Marlen findet: "Den eigenen Horizont erweitern, die eigene Entwicklung vorantreiben und das Erlebte mit Freude weitergeben – die Jugendbegegnung mit Ramat Hasharon bietet genau das. "

Für den nun anstehenden Jugendaustausch, der mit dem Besuch der Israelis in den Sommerferien startet, werden noch Gastfamilien gesucht, die bereit sind im Sommer einen Gast aus Israel aufzunehmen und Kinder im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben, die an dem Begegnungsprogramm teilnehmen möchten. Ansprechgpartnerin ist die städtischen Jugendpflegerin Martina Möllenkamp, martina.moellenkamp@georgsmarienhuette.de oder Tel. 05401/ 850 – 249.