Georgsmarienhütte. Trödeln, feilschen, stöbern: Wenn am Sonntag, 30. Juni, ab 7 Uhr die Händler rund um das Georgsmarienhütter Rathaus ihre Stände aufbauen, kommenSchnäppchenjäger und Trödelliebhaber wieder auf ihre Kosten. Seit 44 Jahren besteht das Flohmarkterlebnis am letzten Sonntag vor den Sommerferien – und die Nachfrage ist ungebrochen. Am Sonntag ist es wieder soweit.

Rückblick: Bereits am frühen Nachmittag des Anmeldestarttermins bildeten sich Schlangen vor dem Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte. Das Ziel: Einen möglichst guten Standplatz zu ergattern. Viele weitere buchten über das Internet oder über die extra eingerichtete Hotline. Bereits am ersten Tag wurden so über 570 der insgesamt über 700 verfügbaren Stände vergeben. „Auch die übrigen Stände waren in kurzer Zeit vergriffen, sodass wir wieder einmal ausgebucht sind“, freut sich Katharina Hummert vom städtischen Kulturbüro.

Besonders begehrt waren vor allem die Standplätze in unmittelbarer Nähe des Rathauses – also auf dem Roten Platz oder an der Oeseder Straße. Doch auch auf der Graf-Stauffenberg-Straße und der Feuerstätte können die Besucher am Flohmarkttag nach Schnäppchen Ausschau halten. Und das Angebot ist wieder groß: Ob Kleidung, Spielwaren, kleinere Möbelstücke, Haushaltsgeräte oder alte Schallplatten – da dürften kaum Wünsche offen bleiben. Gerade deshalb ist das traditionsreiche sommerliche Trödelerlebnis ein echter Anziehungspunkt für viele Flohmarktliebhaber aus Georgsmarienhütte und der gesamten Region. Der Flohmarkt beginnt um 7 Uhr. Ende ist um 16 Uhr.

Damit das Stöbern und Feilschen am Veranstaltungstag reibungslos ablaufen kann, sollten Besucher und Verkäufer auf die geänderte Verkehrssituation während des Flohmarktes achten. Folgende Straßen sind dementsprechend in der Zeit von 5.30 bis 18 Uhr gesperrt: Die Oeseder Straße von der Kreuzung L 95 bis zur Edith-Stein-Straße, die Graf-Stauffenberg-Straße zwischen Feuerstätte und Am Rathaus, die Feuerstätte, sowie die Schoonebeekstraße von der Oeseder Straße bis zum Kreisel. Anwohner und Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge am Flohmarkttag nicht auf der Straße zu parken.

Die Zufahrt zu den Parkflächen „Potthoffs Feld“ an der Graf-Stauffenberg-Straße und hinter dem Rathaus ist frei. Besucher sollten trotzdem vorrangig die Parkplätze an der Kirche St. Peter und Paul, am Bolte-Haus und am südlichen Ende der Oeseder Straße (bei K+K) anzufahren. Ausweichparkplätze stehen an der Oeseder Straße unter der Talbrücke B 51, bei der Firma Wiemann an der Glückaufstraße (Höhe Eschweg) und bei der Firma Möbel Meyer (Leimbrink 1 bis 5) zur Verfügung. Außerdem können die Parkbuchten an der Klöcknerstraße genutzt und am Stadtring einseitig geparkt werden.

Generell wird Flohmarktbesuchern geraten, zur An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Bushaltestellen sowie der Haltepunkt Oesede der Nord-West-Bahn sind nur wenige Gehminuten entfernt. Bis auf die Linie 451, dem Anrufbus, fahren alle Busse nach Fahrplan. Die Linie 451 fährt die Haltestellen Ramat Hasharon Platz und Rathaus am Flohmarkttag nicht an.

Weitere Infos über den Flohmarkt „Rund ums Rathaus“ gibt es auch auf der städtischen Internetseite unter www.flohmarkt-georgsmarienhuette.de oder direkt beim Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter 05401 850 – 250.