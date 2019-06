Georgsmarienhütte. Rund 600 Kilogramm Müll hinterlässt jeder Einwohner im Landkreis Osnabrück pro Kopf und Jahr. Bei rund 360.000 Bürgern kommt dabei einiges zusammen, die Awigo-Unternehmensgruppe kümmert sich um die Entsorgung. Den "Tag der Daseinsvorsorge" am Sonntag, 23. Juni, nimmt das Abfallwirtschaftsunternehmen zum Anlass, die Zahlen kompakt darzustellen.

Dazu wurde ein Kurzfilm mit einem Überblick über die wichtigsten Daten und Fakten zum Tagesgeschäft in der regionalen Abfallwirtschaft zusammengestellt und veröffentlicht. Er ist unter www.awigo.de/ueber-uns/leistungen zu sehen.

Fast 30.000 Abfallbehälter pro Tag

Pro Arbeitstag werden beispielsweise 29.270 Abfallbehälter geleert und 150 Sperrmüllaufträge gefahren. Daneben bietet ein dichtes Standortnetz mit 27 Grünplätzen und sechs Recyclinghöfen Abgabemöglichkeiten in nächster Nähe, die jährlich rund 1,3 Millionen Kundenkontakte auslösen. „Wir möchten noch einmal verdeutlichen, dass hinter dieser Selbstverständlichkeit Tag für Tag großer Einsatz steckt – und zwar von unseren 326 Mitarbeitern“, so Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves.

Schließlich werden einzelnen AWIGO-Standorte mittlerweile so stark frequentiert werden wie nie zuvor. Gaben 2014 noch 57 von 100 Personen an, einen Grünplatz innerhalb der letzten sechs Monate aufgesucht zu haben, sind es nach einer von der Awigo in Auftrag gegebenen Untersuchung 2019 68 von 100 Personen. Die Nutzungssteigerung lässt sich auch bei den Recyclinghöfen beobachten, denn hier wurden aus den 41 Prozent der Befragten, die 2014 im vergangenen halben Jahr einen Recyclinghof aufgesucht hatten, mittlerweile 55 Prozent.



Über den Tag der Daseinsvorsorge

Der Tag der Daseinsvorsorge findet jedes Jahr am 23. Juni statt. Deutschlandweit zeigen kommunale Unternehmen an diesem Tag ihre Leistungen der Daseinsvorsorge – von Energie- und Wasserversorgung, über Abwasser- und Abfallentsorgung bis hin zum Ausbau von Glasfaser. International ist der Tag als „Public Service Day“ bekannt und wird von den Vereinten Nationen ausgerufen. Der Tag der Daseinsvorsorge wird vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) koordiniert.