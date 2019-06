Freuten sich über die zahlreichen Besucher des Security Forums in Fürstenau. Von links Torsten Rieger (Geschäftsführer Farmingtons Auto-motive GmbH), Ronald Gerschewski (Geschäftsführender Gesellschafter Welp Group), Nina Welp (Geschäftsführende Gesellschafterin Welp Group), Landrat Michael Lübbersmann (Landkreis Osnabrück) und Ge-schäftsbereichsleiter Siegfried Averhage (Landkreis Osnabrück). Foto: Wigos/Eckhard Wiebrock

Georgsmarienhütte/Fürstenau. Wenn es sein soll, geländegängig und kugelfest: Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik für Fahrzeuge hatte die Welp-Group zum Branchentreffen in den Füstenauer Fursten Forest eingeladen. Am Rande wurde dabei auch eine geplante Erweiterung des Unternehmens in GMHütte vorgestellt.