Georgsmarienhütte. Ende April war der Oeseder Wochenmarkt auf den Roten Platz zurückgekehrt, jetzt muss er wieder weichen: Während der Sanierung des Platzes im Oeseder Zentrum wird der freitägliche Markt erneut auf den Parkplatz hinter das Rathaus verlegt.

Wie bereits beim Umzug des Wochenmarktes zum jetzigen Standort auf dem Rathausplatz und den angrenzenden Flächen mitgeteilt, zieht der Oeseder Wochenmarkt ab dem 12. Juli zunächst vorübergehend wieder zurück auf den Parkplatz hinter dem Rathaus.

Der Grund: Der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Roten Platzes wird in den Sommerferien durchgeführt, sodass ein reibungsloser Ablauf des Wochenmarktes an dieser Stelle nicht möglich ist. „Der neuerliche Umzug des Wochenmarktes wurde im Vorfeld mit Vertretern der Marktbeschicker abgestimmt.

Ebenso wurden laut Stadtverwaltung alle Wochenmarktbeschicker frühzeitig informiert, um die notwendigen Informationen auch an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben zu können, so die zuständige Fachbereichsleiterin Bärbel Lührmann. Auch an der neuen alten Stelle wird es dann grundsätzlich das gewohnte Angebot an den rund 25 Ständen und Verkaufsstellen des Oeseder Wochenmarktes geben. In der Ferienzeit kann es allerdings erfahrungsgemäß zu Einschränkungen in der Angebotsauswahl kommen.

Der Oeseder Wochenmarkt findet freitags von 14 bis 18 Uhr statt.