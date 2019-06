Georgsmarienhütte. In Kloster Oesede werden die durch den Umleitungsverkehr zusätzlich belasteten Banketten ausgebessert.

Durch die in den vergangenen Wochen vorgenommenen und immer noch andauernden Sanierungsarbeiten an der Glückaufstraße (L 95) in Kloster Oesede sind vermehrt andere Straßen – insbesondere schmalere Straßen im Außenbereich – in Form von Umleitungsverkehren stärker als gewöhnlich beansprucht worden. Deshalb hat die Stadt Georgsmarienhütte nun die sogenannten Straßenbankette ausgebessert.

Bankett ist in der Bausprache der Fachbegriff für den seitlichen Abschluss der Fahrbahn. Sie schließen somit direkt an den Rand- bzw. Seitenstreifen an. Damit erfüllen die Bankette bei Straßen außerhalb der geschlossenen Ortschaften eine wichtige Funktion, um einen verkehrssicheren und reibungslosen Begegnungsverkehr zu ermöglichen.

Die beauftragte Fachfirma hat dementsprechend die Unterhaltungsarbeiten an den Straßen „Mühlenweg“ und „Auf der Insel“ im Stadtteil Kloster Oesede vorgenommen. Bei dieser Gelegenheit werden weitere Bankette im Stadtgebiet ebenfalls ausgebessert.