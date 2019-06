Eine fleischfressende Pflanze steht im Mittelpunkt des Musicals „Der kleine Horrorladen“, das am Freitag in Georgsmarienhütte Premiere feiert. Foto: Johanne Weber

Georgsmarienhütte. Ein „kleiner Horrorladen“ eröffnet am Freitag in Georgsmarienhütte. Dort muss aber keiner um Leib und Seele fürchten. Gemeint ist das Musical, das am Freitag auf der Waldbühne Kloster Oesede Premiere feiert.