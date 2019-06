Georgsmarienhütte. Bei häuslicher Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder ist der Gang ins Frauenhaus der naheliegende Schritt. Jedoch fehlen Plätze, 2017 und 2018 mussten jeweils etwa 500 Schutzsuchende abgewiesen werden. Im Südkreis hat sich nun ein Trägerverein gegründet, dessen Ziel die Einrichtung mindestens eines weiteren Frauenhauses im Landkreis ist.

Gerade zwei Monate ist es her, dass sich eine Gruppe engagierter Frauen rund um den Grünen Ortsverband in Georgsmarienhütte das erste Mal zusammengesetzt hat. Das Ziel: Die Gründung eines weiteren Frauenhauses im Osnabrücker Land. „Treibende Kraft waren die Juristinnen“, erinnert sich Martina Störmann, Mitarbeiterin im Familienzentrum Maries Hütte. Familienrecht gehört zu den Schwerpunkten der drei Anwältinnen. Bereits zum zweiten Treffen im Familienzentrum erarbeiteten Sarah Tameling, Karin Ellebracht und Nadine Henke einen schriftlichen Entwurf für die Gründung eines gemeinnützigen Vereins.

Die Lage sei prekär, so der Tenor in der dritten Sitzung, die mit dem Ziel Vereinsgründung einberufen wurde. Laut Istanbuler Konvention, die am 1. Februar 2018 in Deutschland in Kraft trat, wird pro 10.000 Einwohner ein sogenannter "Family Place", also ein Zimmer für eine Frau mit - im Schnitt - 1,5 Kindern. Statt der danach erforderlichen rund 98 Betten für den Landkreis Osnabrück gibt es bisher 39. Die beiden Frauenhäuser in Osnabrück (30 Plätze) und Bersenbrück (9 Plätze) können den Bedarf nicht abdecken. Immer wieder komme es zu Umverteilungen und Wartezeiten. So auch die Erfahrung von Susanne Häring, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Georgsmarienhütte.

Mit der Vereinsgründung „Frauenhaus Osnabrücker Land“ sollen weitere Plätze geschaffen werden. Das Ziel sei es, körperlich, seelisch, wirtschaftlich oder sozial benachteiligte Frauen und ihre Kinder zu schützen und dabei zu unterstützen, ein persönlich und wirtschaftlich selbstständiges Leben zu führen. Die 21 Anwesenden beschlossen die Vorlage zur Vereinsgründung mit 15 Ja-Stimmen sowie 4 Enthaltungen. Laut Satzung sind die beiden anwesenden Männer nicht stimmberechtigt. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt: Sarah Tameling (1. Vorsitzende), Anke Sprengelmeyer (2. Vorsitzende, Psychotherapeutin), Karin Ellebracht (Schatzmeisterin) sowie Nadine Henke und Janine Dreier (Sozialpädagogin) als weitere Vorstandsmitglieder.



Sobald der Verein eingetragen sei, folge eine Einladung an „sämtliche Vorstände aus Kommunen des Landkreises zu einem runden Tisch“, so Tameling. Erste Gespräche fanden bereits statt. So beantragte die SPD/UWG-Gruppe diese Woche offiziell ein weiteres Frauenhaus für den Landkreis Osnabrück. Als Nächste Schritte stehen Finanzierung, Suche und Planung einer behindertengerechten Immobilie, Vertragsabschluss mit Sozialarbeiterinnen, Einrichtung eines Kontos und eines Online-Auftritts an. Als treibende Kraft möchte der Vorstand Boris Pistorius als Osnabrücker ins Boot holen.

Auch die SPD/UWG-Gruppe im Kreistag macht sich für die Gründung eines Frauenhaus im Südkreis stark. Ein entsprechender Antrag wurde inzwischen zum am 27. Juni tagenden Sozialausschuss des Kreises gestellt.