Georgsmarienhütte . Vor sechzig Jahren wurde die Kindertagesstätte St. Antonius in Holzhausen eingeweiht. Wer genau hinschaut, kann die Geschichte sogar auf sieben Jahrzehnte ausdehnen. Ein Grund mehr, um zu feiern: Am Sonntag beginnt das einwöchige Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Georgsmarienhütte West, zu der die Herz-Jesu- und die St.-Antonius-Gemeinde gehören.

Rückblick: 1948 – kurz nach dem Krieg – wurden die Holzhauser Vorschulkinder in einer Baracke in der Nähe der heutigen St.-Antonius-Grundschule betreut. Die Baracke erwies sich als zunehmend ungeeignet: Hygienische Mängel sorgten ebenso für Verdruss, wie die beengten Platzverhältnisse.



In direkter Nachbarschaft wurde dann im September 1958 der Grundstein für den neuen Kindergarten gelegt. Schließlich schossen die Geburtenraten ab Mitte der 50er Jahre steil nach oben. Genau wie das Gebäude: Nur drei Wochen später wehte „die reichgeschmückte Richtkrone“ über dem Dachfirst des Neubaus. Ein knappes Jahr später, am 27. September 1959, wurde der Kindergarten dann eingeweiht.

"Gute katholische Erziehung"

Ein katholischer Kindergarten, so Generalvikar Ellermann damals, in der katholischen Kindern „eine gute katholische Erziehung zuteil“ werde. Aber: „Selbstverständlich werden auch Kinder anderen Glaubens in unseren Kindergärten nicht abgewiesen.“

Aber auch der Neubau wurde bald zu klein: 1994 wurden die heutigen Räume des Kindergartens St. Antonius ihrer Bestimmung übergeben, die direkt an das alte Gebäude anschließen. Die früher als Gruppenräume genutzten Zimmer dienten danach als Stadtbibliothek und „Erste-Welt-Laden“. Trotzdem: Das Eröffnungsdatum 27. September 1959 gilt trotz des kleinen Umzugs Mitte der 90er Jahre weiterhin als offizieller Einweihungstermin des Kindergartens St. Antonius.

Pfarrfestwoche

Den Auftakt zur Pfarrfestwoche bildet am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche mit Fronleichnamsprozession. Am Dienstag schließt sich dort ein Seniorennachmittag an, bevor am Mittwoch eine Fahrradtour für Jung und Alt mit Abschluss im Antoniuspark in Holzhausen auf dem Programmzettel steht. Los geht es jeweils in beiden Gemeinden um 18 Uhr am Pfarrheim bzw. Pfarrhaus. Am Donnerstag beginnt ab 19 Uhr ein Liederabend in der Herz-Jesu-Gemeinde, bevor das Programm mehr in Richtung Holzhausen verlagert wird.

Auftakt bildet dort am Freitag, 29. Juni, ab 19 Uhr in Doppelkopfturnier im Pfarrheim, am Samstag wird zum Tanzabend geladen. Höhepunkt ist dann am Sonntag, 30. Juni: Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst zum 60-jährigen Bestehen der Kita. Danach startet der „bunte Tag rund ums Pfarrheim“. Zum „gemütlichen Ausklang“ wird dann ab 16 Uhr gemeinsam aufgeräumt. wie