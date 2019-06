Georgsmarienhütte. In einem beschleunigten Verfahren verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen georgischen Asylbewerber zu einer fünfmonatigen Haftstrafe. Der Mann hatte in einem Verbrauchermarkt in Georgsmarienhütte Waren gestohlen.

Am 18. Juni hatte der Georgier laut Antragsschrift der Staatsanwaltschaft in den frühen Abendstunden in dem Markt in der Ulmenstraße Druckerpatronen im Wert von knapp 206 Euro in seine Jacke gepackt, um sie zu stehlen. Nur einen Tag später fand er sich deswegen vor dem Amtsgericht Bad Iburg wieder.





Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so kann die Justiz in einem so genannten beschleunigten Verfahren strafrechtlich relevante Sachverhalt mit einer einfachen Beweislage schnell zur Verhandlung zu bringen. Dabei liegt es in der Absicht dieser besonderen Form des Strafverfahrens, dass die Strafe der Tat auf dem Fuße folgen kann. Da der Georgier nicht nur erwischt worden, sondern der Diebstahl auch auf einem Überwachungsvideo aufgezeichnet worden war, gab es nicht viel zu leugnen. „Ich gebe zu, dass ich das gemacht habe“, übersetzte eine Dolmetscherin die Einlassung des 34-Jährigen. Er habe die Druckerpatronen gestohlen, um seinem Kind in Georgien ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können.





Seit Ende April sei er in Deutschland, erklärte der Mann, der in einer Asylunterkunft in Hamm lebt. Asyl habe er beantragt, weil er in seiner Heimat verfolgt werde. Mit dem Zug sei er von Hamm nach Georgsmarienhütte gekommen, beantwortete er die entsprechende Frage des Richters. Wo denn das Ticket sei? „Weg geschmissen.“ Wieviel das Ticket denn gekostet habe? „Weiß ich nicht mehr.“





Schließlich behauptete der Mann, er sei schwarz gefahren. Er sei einfach von Hamm aus losgefahren: „Ich weiß nicht, wo ich hingefahren bin, ich nicht mal, wo ich jetzt bin.“ Angesichts der Tatsache, dass der 34-Jährige seit April bereits drei Mal bei ähnlich gelagerten Diebstählen erwischt worden war, zeigte sich der Richter mehr als skeptisch. „Ich glaube, dass sie mit irgendwelchen Begleitern im Auto hierher gefahren worden sind, um hier zu klauen.“

Nur wenig Tage zuvor habe der Mann bei Papenburg Waren im Wert von 318 Euro gestohlen. Wegen Diebstahls verurteilte das Gericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Er sei auch davon überzeugt, dass der 34-Jährige gewerbsmäßig gehandelt habe, so der Richter. Die mittlerweile vier Diebstähle innerhalb kurzer Zeit seien „ein deutlicher Beleg dafür, dass der Angeklagte unter Missbrauch der Visumsfreiheit und unter Missbrauch des vorläufigen Asylstatus Straftaten in Serie begeht – möglicherweise im Auftrag etwaiger Hintermänner“.





Er sei überzeugt, dass der Angeklagte , bleibe er auf freiem Fuß, genauso weitermachen werde, wie bisher. Legt der Angeklagte kein Rechtsmittel ein, wird das Urteil binnen einer Woche rechtkräftig. Bis dahin bleibe der Mann auf freiem Fuß und bekomme dann die Ladung zum Haftantritt, erklärte der Richter. „Bis dahin können sie sich überlegen, ob sie weiter in Deutschland bleiben wollen oder vielleicht nach Georgien zurückkehren.“