Georgsmarienhütte. Da dürften sich viele GMHütter CDU-Mitglieder wundern: Ihre Partei hat im Frühjahr bei der Bürgermeisterwahl nicht nur den Finanzrahmen um rund 25000 Euro überzogen, sondern damit wohl das Doppelte für Plakate, Anzeigen sowie Wahlkampf-Beratung und -Begleitung ausgegeben als SPD, Grüne und Linke zusammen.

Sowohl bei den GMHütter Sozialdemokraten, als auch den Grünen und Linke-Kandidat Jörg Welkener haben die CDU-Zahlen für Erstaunen gesorgt. "Solche Ausgaben können wir uns gar nicht leisten", lautet sowohl bei den Sozialdemokraten, deren Bewerberin Dagmar Bahlo in der Stichwahl gegen Unions-Bewerber Christoph Ruthemeyer mit 60,8 zu 39,2 Prozent erstmals seit der Stadtwerdung 1970 das Rathaus für ihre Partei eroberte, als auch bei Öko- und Linkspartei die Antwort nach dem jeweiligen Wahlkampf-Budget.

SPD, Grüne und Linke liegen zusammen bei 27.000 Euro

Mit ganz konkreten Zahlen sind alle zurückhaltend, aber die jeweiligen Rahmendaten machen deutlich, dass es hier im Vorfeld jeweils klare finanzielle Vorgaben gegeben hat. Die SPD ist danach inklusive Stichwahl unterhalb der 20.000-Euro-Marke geblieben, die Grünen haben rund 5000 Euro investiert, um es für Kandidatin Petra Funke "funken" zu lassen, und der Linke-Etat hat sogar nur um die 3000 Euro betragen.

Alle drei Parteien zusammen liegen damit bei um die 27.000 Euro. Das entspricht in etwa der Summe, die der Wahlkampf bei der CDU mehr gekostet hat als geplant. Vermutlich haben die Verantwortlichen des GMHütter Unions-Stadtverbands in der Hoffnung, am Ende das Rennen um den Rathaus-Chefsessel noch für Christoph Ruthemeyer entscheiden zu können, für den Schluss-Spurt noch einmal alle Finanz-Reserven ausgeschöpft.

Nach Angaben von langjährigen Vorstandsmitgliedern soll aber auch schon im Bürgermeisterwahlkampf 2011, als Ansgar Pohlmann im zweiten Wahlgang 164 Stimmen vor SPD-Wahlvorschlag Annegret Lalottis lag, einiges mehr ausgegeben worden sein als ursprünglich geplant. Doch damals sprudelten zum einen bei der Union die Wahlkampfspenden wohl noch im stärkeren Maße als heute, und zum anderen wurde das Wahlziel erreicht. Da der Amtsinhaber in den kommenden acht Jahren, von den fünf Prozent seiner Bezüge, die nach einer CDU-Vereinbarung an die Partei gehen, zwei Prozent an den Stadtverband abführt hat, gab dies hier Spielräume, alles wieder in die finanzielle Balance zu bringen.

Mitgliederversammlung nach den Sommerferien

Doch jetzt ist die Situation nach der CDU-Niederlage bei der Bürgermeisterwahl anders. Umso mehr dürfte es den Parteimitgliedern darum gehen, in der nach den Sommerferien anstehenden Mitgliederversammlung Antworten zu bekommen, wie es zum Finanzproblem kommen konnte und es überhaupt überhaupt ein parteiinternes Ausgaben-Controlling gegeben hat.

Das Konto des Stadtverbandes sei, wie zu hören ist, aktuell nicht im Minus. Aber die von Mitgliedsbeiträgen zu leistende Kreisumlage soll noch abzuführen und auch noch eine größere Wahlkampfsrechnung zu begleichen sein. Es dürfte noch einige Fragezeichen zu klären geben.