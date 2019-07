Georgsmarienhütte. Das Amtsgericht Bad Iburg hat einen jungen Mann aus Georgsmarienhütte zu insgesamt 24 Monaten Haft verurteilt, weil er mit Marihuana gehandelt und dabei die Droge auch an einen 14-Jährigen verkauft hatte.

In enim provident sed deserunt mollitia. Accusamus in modi veniam dolorum quisquam praesentium. Dignissimos deleniti esse et perspiciatis illum. Magni harum sunt soluta dolorum. Corporis id suscipit ut adipisci.

Molestias magni beatae non sit doloremque non. Nam sed quia expedita ullam ipsa architecto.