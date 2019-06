Georgsmarienhütte. Die für 2020 vorgesehene Erneuerung der Brücke über die B68 an der Harderberger Schulstraße ist am Montagabend Thema im Stadtplanungsausschuss gewesen. Die CDU-Fraktion fordert hier den Bau einer barrierefreien Ersatzbrücke für die Zeit der Brückenerneuerung. Völlig offen ist allerdings, wer die Kosten tragen wird.

"Die Bauzeit ist für den Stadtteil Harderberg ein Einschnitt. Wir müssen hier was machen, um die Situation so erträglich wie möglich zu gestalten", erklärte CDU-Vertreter Stephan Sprekelmeyer in der Sitzung zum Antrag seiner Fraktion. Ein Umweg über den Adler-Kreisel sei für die Harderberger nicht zumutbar: "Es ist hier die Einrichtung eines barrierefreien Fußwegs notwendig, damit es möglich ist, über die Brücke problemlos auf die andere Straßenseite zu gelangen."

Dimek: Straßenbauamt in Planungen eingestiegen

Die CDU-Fraktion hat hierzu einen Antrag mit fünf Punkten eingebracht. Er sieht vor, dass die Landesstraßenbaubehörde die Planungen für eine Ersatzbrücke "unverzüglich" aufnimmt. Außerdem sollen Möglichkeiten gesucht werden, um die Belastung der Anwohner im Bereich der Fußgängerüberquerung "so gering wie möglich zu halten".

Deshalb wird vorgeschlagen, dass die Straße Am Oewer nur noch für Anlieger freigegeben wird, da hier viele Eltern ihre Kinder absetzen werden, damit diese dann über die Ersatzbrücke zum Kindergarten und zur Grundschule gelangen können. Weiter seien zusätzliche Haltemöglichkeiten an der Raiffeisenstraße sowie in unmittelbarer Nähe von Schule, Kindergarten, Turnhalle und Sportplatz einzurichten. Letzter Punkt des Antrags: eine Bürgerbeteiligung im Planungs- und Genehmigungsverfahren der Brücke.

Fachbereichsleiter Torsten Dimek hat anschließend ausgeführt, dass die Osnabrücker Geschäftsstelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in die Planungen für eine fußläufige Verbindung eingestiegen ist. Allerdings räumte er auf Nachfrage von Grünen-Vertreterin Petra Funke ein: "Die Kostenfrage ist noch zu klären." Es sei auch wahrscheinlich, dass hier nicht eine barrierefreie Lösung vorgesehen werde, sondern eher eine Treppen-Lösung als Zugang zur Brücke infrage käme.

Für die SPD/FDP-Gruppe erinnerte Ratsmitglied Peter Kompa daran, dass er schon beim letzten Mal angeregt habe, dass die Verwaltung Gespräche mit einer in dem Bereich ansässigen Firma führt, über deren Gelände dann die Zuwegung zur Brücke erfolgen könnte. Der Harderberger SPD-Vertreter: "Dadurch würde sich die drohende Belastung der Anwohner der Straße Am Oewer erledigen."

Am Ende ist der CDU-Antrag einstimmig vom Stadtplanungsausschuss befürwortet werden. Am Donnerstag kommender Woche wird das Thema Ersatzbrücke jetzt auf der Tagesordnung der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause stehen.