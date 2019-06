Georgsmarienhütte. Die Premiere von "GMHütte macht Urlaub" hat am Wochenende die Erwartungen des Stadtmarketingvereins übertroffen. Geschäftsführer Olaf Bick: "Das Strandareal auf dem Kirmesplatz ist an allen drei Tagen sehr gut angenommen worden."

Das erste Resumé des Stadtmarketingvereins und der beiden Kooperationspartner, der Firma Eventbetreuung.com und der Agentur Starlight-Showservice, fällt denn auch positiv aus, was eine Fortsetzung des Sommerevents im kommenden Jahr betrifft: "Das Konzept ist angekommen. Wir werden uns in Kürze zusammen setzen, wenn alle Zahlen vorliegen und dann überlegen, welches Thema sich für 2020 anbieten könnte", erläutert Bick im Hinblick auf die weiteren Planungen.

Kirmesplatz hat passende Größe

Das Areal habe auch genau die richtige Größe für die Veranstaltung gehabt. Der Stadtmarketing-Geschäftsführer: "Auf dem Roten Platz, der im vergangenen Jahr für 'GMHütte karibisch' genutzt wurde, wäre ein solches Event nicht mehr unterzubringen."

Erste Überlegungen für das kommende Jahr gehen in die Richtung, nicht wie bei der Premiere mit "GMHütte macht Urlaub in Italien" wieder ein Land in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Rahmen allgemeiner zu fassen. Dies könnte zum Beispiel ein Motto wie "GMHütte macht Urlaub und tanzt" oder "... hört Schlager" bedeuten.

Das Organisations-Trio, zu dem neben Bick noch Andre Krüger von der Firma Eventbetreuung.com und Thorsten Philipp von Starlight-Showservive zählen: "Das würde auch deutlich machen, dass nicht jedes Jahr ein weiteres beliebtes Urlaubsziel an die Reihe kommt, sondern ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden."

Bewährt hat sich nach ihrer Einschätzung das Zusammenspiel von sportlichem Spielspaß im Form des Boccia-Turniers und Nachmittagsprogramm für die kleinen Gäste sowie Party-Spaß am Abend. Olaf Bick: "Das tolle Wetter hat natürlich einiges zur Stimmung beigetragen. Sowohl Freitag als auch am Samstag ist bis gegen Mitternacht was los gewesen."

Am Montag war von der Strandzauber-Kulisse schon so gut wie nichts mehr zu sehen. Bühne und Gastro-Stände sind bereits mittags abgebaut gewesen. Die 85 Tonnen Sand werden am Dienstag abgefahren und auch die weitere Verwendung ist sicher gestellt. Stadtmarketing-Geschäftsführer Bick: "Für Spielplätze kommt der Untergrund zwar nicht mehr in Betracht, aber wird als Füllsand bei Bauvorhaben genutzt."