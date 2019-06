Georgsmarienhütte. Gelungene Premiere des Beach-Spaßes "GMHütte macht Urlaub" auf dem Rauthaus-Parkplatz. Boccia, Musik, gute Laune und sonniges Wetter lockten die Besucher in die Sandarena und sorgten für kurzweilige Vergnügungen.

GMHütte ist um eine Attraktion reicher: Wozu in die Ferne schweifen, wenn der Sandstrand quasi vor der eigenen Haustür liegt. Drei Tage lang lockten Sand, Musik, Boccia, Essen, Cocktails und gute Laune die Menschen nicht nur aus GMHütte auf den Kirmesparkplatz hinter dem Rathaus. „GMHütte macht Urlaub“ hatte Premiere.

Boccia-Turnier

Die Veranstalter, das Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem Starlight Showservice und der Agentur Eventbetreuung.com, hatten sich das Motto „...in Italien“ ausgedacht. Und so war klar, dass die Besucher wie am Mittelmeer Boccia spielen konnten. Über drei Tage verteilt fand das Turnier statt. Schon am Freitagabend, nach der Eröffnung am Nachmittag, starteten die ersten Spiele.

Wie beim Boule, der französischen Variante, oder dem Bierkasten-Curling, das beim Wintervergnügen auf der Eisbahn stattfindet, gilt es dabei, Kugeln in den Sand zu werfen und dabei die Spielkugel möglichst dicht an einer kleinen Kugel zu platzieren. Am Ende bekommt das Team die Punkte, dass seine Kugeln möglichst dicht neben der kleinen Kugel ablegen konnte.

Doch nicht nur mit dem schon bei Konrad Adenauer beliebten Präzisionssport lockten die Organisatoren die Besucher, auch das Ambiente mit 85 Tonnen Sand, zahlreichen Strandstühlen und Möglichkeiten zum unbeschwerten Genießen von leckeren Kleinigkeiten sowie von Cocktails mit und ohne Alkohol hatte für die Besucher seinen Reiz.

Musik-Programm

Anzeige Anzeige

Und dann gab es natürlich auch noch das Musikprogramm am Freitag- und Samstagabend. Am Eröffnungstag unterhielt das Duo „Bridges & Hookes“ die Strandgäste von der Bühne aus und sorgte so für fröhliche Stimmung. Am Samstag gaben „Jay Friends“ ihre Mischung aus Disco, Funk und Soul zum Besten und sorgten so abermals bis in den Abend hinein für gute Laune bei den Besuchern.

Der Sonntagnachmittag schließlich stand im Zeichen der jüngsten Besucher. Erzieherinnen des Lummerland-Kindergartens und der AWO-Kita gestalteten von 15 bis 17 Uhr einen Nachmittag für die Kleinen. Während die sich mit Schminken, Basteln und natürlich jeder Menge toller Spiele im Sand unterhalten konnten, hatten die dazugehörigen Erwachsenen die Möglichkeit, in der Strand-Atmosphäre zu entspannen und das Leben im sonnigen Italien, will sagen: in der Stahlstadt, zu genießen.

Starkes neues Event

Für Veranstalter Olaf Bick, dem Geschäftsführer des Stadtmarketings, war es das Ziel der Veranstaltung, GMHütte neben der Eisbahn und dem Autokino im August um ein weiteres starkes Event reicher zu machen. Er plante die Aktion, die jährlich wechselnde Mottos haben soll. „Allerdings können wir das in dieser Größenordnung kaum alleine stemmen“, verwies er auf den enormen Aufwand und die Wichtigkeit von Sponsoren.

So hatte das Stadtmarketing nicht nur starke Partner für die Durchführung gewonnen, sondern auch im Vorfeld zahlreiche Sponsoren für die Unterstützung verpflichtet. So übernahm etwa die Volksbank die Sicherstellung des Boccia-Turniers, für das eigens eine große Fläche mit acht Bahnen aufgebaut wurde.