Georgsmarienhütte. Holzhausen hat mit Wilfried Wagner einen neuen Schützenkönig. Die Kette erhielt er am Sonnabend beim Schützenfest.

Für die Wagners ist das bereits das zweite Mal. Erstmals fand das Fest nach dem Verkauf des vereinseigenen Schützenhauses im Pfarrheim der St. Antonius Kirchengemeinde statt. Da der Vereinsvorsitzende im vergangenen Jahr selbst Schützenkönig geworden war, leitete der zweite Vorsitzende Ferdinand Wöhrmann die Proklamationszeremonie. Erstmals war auch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo zum Schützenfest in Holzhausen. Eine besondere Ehre, wie sie betonte, denn das hatte sich in den Vorjahren ihr Vorgänger Ansgar Pohlmann vorbehalten.

Armbrust defekt

Bahlo lobte das ehrenamtlicher Engagement der Vereinsmitglieder und erklärte, sie sei stolz, dass in Georgsmarienhütte noch sechs Schützenvereine organisiert seien. Ein kleiner Versprecher sorgte für allgemeine Heiterkeit: Statt das zum Höhepunkt des Schützenjahres auf den Adler geschossen würde, brachte sie das Verb im ersten Anlauf nicht ganz korrekt über die Lippen, korrigierte sich aber umgehend. Die Schützengemeinde nahm es belustigt und gelassen, denn schließlich fiel der Adlerrumpf am 11. Mai dieses Jahres auch nicht wirklich durch nur einen Schuss. Die Armbrust hatte im letzten Augenblick den Dienst quittiert und so mussten die letzten Pfeile schließlich geworfen werden. Der Stimmung beim Schützenfest konnte das nichts anhaben. Auch der Hausherr, Bruder Markus, attestierte den Holzhausenern in einem Gespräch am Rande, sie verstünden zu feiern.

Ehrennadel in Gold

Das hat sich offenbar herumgesprochen. So konnte Wöhrmann etliche Gäste begrüßen, darunter Vertreter der Schützenvereine Natrup-Hagen, Große Heide Jägerberg, Malbergen Oesede-Papiermühle, Hagen-Mentrup und der Schützengemeinschaft Georgsmarienhütte. Thomas Kasten, stellvertretender Sportleiter im Kreisverband Osnabrück-West überreichte Monika Horn die Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste um das deutsche Schützenwesen. Die langjährigen Mitglieder Stefanie Broxtermann (25 Jahre, silber) und Jürgen Roloff (50 Jahre, gold) erhielten ebenfalls eine Nadel und Urkunde.

Partytime im Pfarrheim

Mit einem Dank an befreundete Vereine und den Pfarrgemeinderat für ihre Unterstützung entließ Wöhrmann die wartenden Gäste nach Totengedenken und Hymne in den geselligen Teil des Abends. Während das Königspaar mit seinem Hofstaat im Pfarrheim am Ehrentisch Platz nahm, zogen es die meisten Gäste vor, den warmen Abend auf den Bierbänken, an der Theke oder am Grill rund um das Haus zu genießen. Während draußen noch der Musikzug Wiesental spielte, hieß es im Pfarrheim bereits „Partytime mit Monika Kramer.“

Dem Hofstaat gehören neben König Wilfried Wagner seine Frau und Königin Annette, die Adjudanten Gerhard und Inge Rolf, die Ehrendamen Iris Cordes und Birgit Pieper sowie die Lakaien Celine und Oliver Cordes an.