Für weitere sechs Jahre wurde Rainer Witt im Amt des stellvertretenden Stadtbrandmeisters vom Rat der Stadt bestätigt. Die Ernennungsurkunde überreichte Bürgermeisterin Dagmar Bahlo (links) in Anwesenheit von Ehegattin Michaela. Foto: Rolf Habben

Georgsmarienhütte. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 3. Juni unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis die Wiederwahl von Hauptbrandmeister Rainer Witt für weitere sechs Jahre zum stellvertretenden Stadtbrandmeister beschlossen.