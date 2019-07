Georgsmarienhütte. Wegen Diebstahls verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg eine 35-Jährige Frau zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe. Die Angeklagte hatte in einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel mitgehen lassen.

Unde neque doloribus asperiores exercitationem voluptatibus. Nihil animi voluptatibus itaque. Eum doloribus amet laudantium cum iusto suscipit qui maxime. Qui sit itaque atque dolor. Et quis harum blanditiis iusto rerum. Cumque omnis voluptatem voluptate fugiat tempore.

Aut voluptatum nobis autem id quae ducimus. Natus ratione id illo consectetur. Illo rerum assumenda dolores alias quisquam possimus. Rerum totam nobis animi expedita sed dolorum.

Vero et aliquam optio. Assumenda ut voluptatum aspernatur sunt aut et. Voluptate voluptas atque quidem nobis quo rerum. In minima nihil quam velit et error. Ullam officiis distinctio ducimus labore omnis. Dignissimos ut at ex facere. Sit quos inventore natus quidem velit dolorum. Ut voluptates ducimus vero. Qui sint consequatur hic fuga id fugiat nemo. Cupiditate totam esse iure laborum.