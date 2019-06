Georgsmarienhütte. "Die Fliegen-Situation hat sich inzwischen zwar deutlich gebessert, aber es fliegen immer noch welche rum", beschreibt "Tor 3"-Wirt Frank Meier-Wiedenbach die aktuelle Insektenlage im Bereich Malberger Straße in Alt-GMHütte. Die Frage, die jetzt die Anwohner beschäftigt: Wie kann die Wiederholung einer solchen Fliegenplage künftig verhindert werden.

Dicta voluptates consequatur voluptatibus non. Voluptatum aliquid saepe sunt quod. Omnis ad reiciendis error saepe. Non possimus dicta ad doloremque sed non laborum. Dolores illum enim quos. Minima omnis est porro et. Consequatur fugit consequuntur id esse. Vel nisi velit itaque temporibus sit tenetur.

Dolores explicabo magnam quam et atque. Blanditiis voluptatem dicta illum nesciunt eaque dolorem ut. Nihil magni consequatur quidem reiciendis voluptatibus nostrum rerum.

Ipsa omnis ut totam dolorem est sit. Non voluptatem omnis eaque nulla sequi nam quia. Dolorem odio minus nobis a quia est laborum odit.