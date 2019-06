Georgsmarienhütte. Wegen des guten Baufortschritts im Zuge der Fahrbahnerneuerung der Landesstraße 95 zwischen Oesede und Borgloh kann am Donnerstag, 13. Juni, der nächste Bauabschnitt eingerichtet werden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.

Im Abschnitt zwischen der Heinrich-Schmedt-Straße und dem Langstücksweg erfolgen derzeit noch Arbeiten am Radweg. Ab Donnerstag, 13. Juni folgt dann die Sperrung des Abschnittes zwischen der Einmündung „Im Nordfeld“ und dem Kreisel Steiniger Turm.



An der Einmündung „Im Nordfeld“ wird im Auftrag der Stadt Georgsmarienhütte auch eine Querungsinsel gebaut. Die Arbeiten dauern hier voraussichtlich bis Anfang Juli an, wetterbedingte Verzögerungen sind jedoch nicht auszuschließen.

Ebbendorfer Straße

In den Sommerferien ist ein weiterer Bauabschnitt auf der Ebbendorfer Straße in Richtung Borgloh geplant. Erst ab etwa Mitte August werden die Bauarbeiten dann in der Ortslage Kloster Oesede fortgeführt. Für beide Fahrtrichtungen bleibt die Umleitungsstrecke über die B 51 Osnabrücker Straße, die B 68 und die K 347 Bielefelder Straße bestehen.





Die unmittelbaren Anwohner und Gewerbebetriebe erhalten direkte Informationen über den Bauablauf und kurzzeitige Sperrungen ihrer Zufahrten in Form von Handzetteln. Sofern Bushaltestellen aufgrund der Sperrung nicht angefahren werden können, geben Aushänge an den betroffenen Haltestellen Hinweise auf alternative Zustiegsmöglichkeiten.

Dank und Appell

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Verkehrsteilnehmern, Anwohnern sowie Gewerbetreibenden für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich sowie auf der Umleitungsstrecke.