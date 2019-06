Georgsmarienhütte. Licht und Motor aus, Popcorn in die Hand und beste Unterhaltung genießen: Vom 1. bis 4. August 2019 verwandelt sich der Parkplatz „Potthoffs Feld“ bei der 5. Auflage des Georgsmarienhütter Autokinos wieder in einen großen Open-Air-Kinosaal. Stadtmarketingverein und Stadt Georgsmarienhütte haben weider ein Paket mit vier Filmen schnüren lassen.

Das Programm



Donnerstag, 1. August, "Bohemian Rhapsody“: London, Wembley-Stadion, 13. Juli 1985: Im Rahmen des Live-Aid-Konzertes spielt die britische Rockband Queen ein fulminantes Live-Konzert, das Millionen Fans auf der ganzen Welt begeistert. Nicht nur die Geschichte hinter diesem Konzert, sondern auch den Aufstieg der vier Musiker um Brian May, Roger Taylor, John Deacon und Farrokh Bulsara – besser bekannt als Freddie Mercury - zu einer der bekanntesten Rockbands aller Zeiten, zeigt der mehrfach prämierte Film..

Freitag, 2. August, „Avengers: Endgame“: Weniger musikalisch, aber dafür nicht minder aufregend geht es am zweiten Kinoabend weiter. Mit „Avengers: Endgame“ dürfen sich alle Sciene-Fiction und Fantasy Fans auf die Fortsetzung des im vergangenen Jahr ebenfalls beim Autokino gezeigten Marvel-Films „Avengers: Infinity War“ freuen. Die verbündeten Superhelden versuchen alles um die vernichtende Macht der Infinity-Steine aufzuheben, mit deren Hilfe die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht wurde.



Samstag, 3. August, „Mamma Mia! Here we go again": Zurück zur Musik: „Mamma Mia!“ – so hieß nicht nur das überaus erfolgreiche ABBA-Musical, sondern auch der 2008 erschiene Film, welcher im vergangenen Jahr seine Fortsetzung fand und nun auch am Samstag beim Autokino für einen stimmungsvollen Abend sorgen soll.



Sonntag, 4. August, „Der Junge muss mal an die frische Luft“: Den Abschluss der vier Filme bildet am dann eine Biografie. Hape Kerkeling als Entertainer ist vielen ein Begriff, wie er aber zu diesem wurde ist eher unbekannt. Der Film „Der Junge muss mal an die frische Luft“ blickt auf die Kindheit Kerkelings zurück und zeigt wie aus einem kleinen Jungen einer der größten Entertainer Deutschlands wurde.

Die Filme werden auf einer 20 mal 10 Meter großen Leinwand gezeigt und beginnen jeweils mit der einsetzenden Dämmerung gegen 22 Uhr. Für einen optimalen Hörgenuss wird der Filmton in Dolby-Stereo direkt über das eigene Autoradio übertragen.



Karten für das Kinoerlebnis gibt es ab sofort online unter www.autokino-gmhuette.de. Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ein Auto mit zwei Personen kostet 20 Euro, jede weitere Person fünf Euro – alle Preise zzgl. zehn Prozent Vorverkaufsgebühr.

Informationen rund um das Georgsmarienhütter Autokino gibt auch auf der Facebookseite des Autokinos sowie beim Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Olaf Bick unter 05401 850 – 126.