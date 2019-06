Tolle Tage in Kloster Oesede CC-Editor öffnen

Lebhafte Rockshow: Die Band „Big Block Rock“ tritt am Samstagabend auf der Kloster Klipp auf. Foto: Big Block Rock

Georgsmarienhütte. In 14 Tagen wird in GMHütte wieder die Kirmes-Saison eingeläutet: Vom 21. bis 23. Juni lockt der Markplatz in Kloster Oesede wieder mit buntem Kirmesgeschehen.