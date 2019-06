Georgsmarienhütte. Das Leben ist besonders in der Politik, wie gerade die Berliner Turbulenzen zeigen, in der Regel kein Wunschkonzert. Die Erfahrung, dass es in dieser Hinsicht auch positive Situationen geben kann, haben in der Ratssitzung am Montagabend der Ende Mai ausgeschiedene Bürgermeister Ansgar Pohlmann (CDU) und seine Nachfolgerin Dagmar Bahlo (SPD) gemacht.

Es kommt bekanntlich häufig anders, als gedacht: Ansgar Pohlmann, der nach acht Jahren als Bürgermeister darauf verzichtet hat, sich zur Wiederwahl zu stellen, wollte eigentlich einen Abschied "ohne großen Rahmen" und ohne Emotionen. Doch Montagabend hat er sich nach dem "Standing Ovation"-Moment des gesamten Rates doch in der Pflicht gesehen, etwas länger auf seine Amtszeit und noch fortzusetzenden Projekte einzugehen.

Pohlmann: Ihr müsst mich schon einladen

Nachfolgerin Dagmar Bahlo, die mit 54 Jahren nicht nur das gleiche Alter wie ihr Vorgänger hat, sondern auch zum gleichen Abi-Jahrgang am Gymnasium Oesede zählte, ist nach dem Amtseid und den vielen guten Wünschen zum Start ebenfalls "überwältigt" gewesen. Nach siebeneinhalb Jahren als Ratsmitglied nutzte sie hier die Chance, jetzt als neue Rathaus-Chefin Verbesserungen im Umgang miteinander einzufordern.





Pohlmanns finaler Auftritt: An einem hat der jetzt zunächst eine rund zweimonatige Auszeit nehmende bisherige "Boss" am Montag keinen Zweifel gelassen – das war's mit dem Job. Als die Ratsvorsitzende Ulrike Schmeing-Purschke (CDU) am Ende ihrer Würdigung der Pohlmann-Jahre anklingen ließ, dass der Rat sich freuen würde, Pohlmann bei der Sitzung eines Gremiums wiederzusehen, machte der gleich klar: "Dann müsst ihr mich schon einladen, sonst komme ich nicht."

Zuvor hatte der Oeseder CDU-Politiker auch ganz nüchtern zum Ausstieg erklärt: "Ich habe einen Acht-Jahres-Vertrag mit den GMHütter Bürgern gehabt und der ist jetzt zu Ende." Da müsse ihm am Ende auch nicht applaudiert werden, erinnerte er daran, dass alles, was an Projekten angestoßen und realisiert wurde, letztlich eine Leistung der gesamten, rund 240 Mitarbeiter zählenden Verwaltung und auch der Zusammenarbeit mit dem Rat sei. Sein Dank galt insbesondere dem Ersten Stadtrat Karl-Heinz Plogmann, der im Frühjahr 2013 vom Kreishaus als Kämmerer ins GMHütter Rathaus gewechselt ist. Mit einer Fehleinschätzung räumte Pohlmann an der Stelle auf: Anders als viele meinten, hätten sie sich zuvor eigentlich nicht gekannt: "Wir sind in der Zeit beim Landkreis nur einmal gemeinsam zu einem Termin nach Hannover gefahren."

Pohlmann lobte noch einmal "die Mannschaft" im Rathaus, die "einen Top-Job" mache, und wünschte sich hier häufig etwas mehr Wertschätzung. Der am 1. Juni vollzogene Bürgermeisterwechsel sei auch kein "Cut". Die Arbeit sowie die Umsetzung mehrerer Projekte, die in seiner Zeit begonnen worden sind, werde einfach weitergehen. Nachfolgerin Dagmar Bahlo hat er neben der hoffentlich "glücklichen Hand" bei der Amtsführung noch ein wichtige Eigenschaft gewünscht: "Den Mut haben, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen."

Bahlos klare Einstands-Worte: Auch GMHüttes neue, zur Vereidigung ganz in rot gekleidete Bürgermeisterin hat anschließend betont, wie wichtig für sie "gegenseitiger Respekt und Anerkennung" für eine gute Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung sind. Zuvor hat sie zum Start ins neue Amt von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Annette Jantos ein Bild mit dem Titel "Durchblick" aus der gerade in der Villa Stahmer zu sehenden gleichnamigen Ausstellung als Geschenk erhalten.

Bahlo ging darauf ein, dass die Diskussion bei strittigen Themen stets sachlich bleiben müsse: "Das ist uns in den vergangenen Jahren auch gelungen", wies sie darauf hin, dass es aber möglich sei, immer noch etwas zu verbessern. So ist für sie im Hinblick auf die Ratsarbeit wichtig, dass mehr " Stadtteil-übergreifende Themen beackert" werden: "Wir sollten uns bemühen, mehr für die ganze Stadt zu denken."

Bahlo: Wir machen das!

Sie kündigte auch an, für "mehr Transparenz" zu stehen: "Mehr Informationen sind wichtig, damit die Ratsmitglieder die Dinge, die Verwaltung tut, besser verstehen können." Dies gelte aber auch, um am Ende "besser entscheiden zu können". Wie ihr Vorgänger, dem sie für seinen Einsatz dankte, sei auch sie "sehr ehrgeizig". So ist ihr auch klar, dass jetzt noch zahlreiche Projekte zu Ende geführt werden müssten: "Man baut immer auf dem auf, was man vorfindet." Als zentralen Aspekt für die Arbeit in den kommenden Jahren bis 2026 bezeichnete sie "ein bisschen mehr Empathie und Wertschätzung" im täglichen Umgang, vor allem aber Optimismus: "Wir machen das", schloss sie ihre Rede, für die es zwar keine Standing Ovations, aber viel Zustimmung und Applaus gab.