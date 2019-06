Georgsmarienhütte. Seit Montag sind die GMHütter Ferienpässe für die Sommerferien 2019 im Verkauf.

Erhältlich für fünf Euro im Bürgeramt des Rathauses, bei der Kunstschule Paletti und ab Dienstag nacheinander an allen Schulen der Stadt, bietet der neue Ferienpass den bewährten Mix aus Unterhaltung, Sport, Bildung und kreativer Betätigung für alle Schüler zwischen sechs und achtzehn Jahren.

„Ohne Besuch bei Feuerwehr und Polizei ist ein Ferienpass auch im 41. Jahr nicht vorstellbar“, sagte Jugendpflegerin Martina Möllenkamp im Gespräch zur Vorstellung des Programms, an dem auch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo und Abteilungsleiter Alexander Von der Heide teilnahmen. Möllenkamp nannte dann aber etliche Neuheiten aus den insgesamt 180 verschiedenen Angeboten wie Stand-up-Paddling im Waldbad, Streetsoccer, Longboard-Training, Schwarzlichttheater, Vivarium oder einen Besuch beim Hufschmied.









Die zehn beliebtesten Angebote des Vorjahres seien - teils mit erhöhter Platzzahl - wieder aufgenommen worden, etwa die Veranstaltungen ‚Kleine Forscher - große Effekte‘, Graffiti, Bouldern oder Kinderbauernhof. Tagesfahrten, Besichtigungen, Naturerkundungen und Tierbeobachtungen, eine Familienfreizeit auf Norderney, Sport, Trendsport, Workshops, Kinderkino und vieles mehr laden an insgesamt 311 Terminen zu aktiver Freizeitgestaltung ein. Abgerundet wird das Programm durch ein einwöchiges Projekt der Kunstschule Paletti, eine künstlerische Zeitreise ‚Von der Steinzeit bis ins Jetzt‘ sowie die Gutscheine für fünf Schwimmbadbesuche und andere Vergünstigungen.

Unterstützung durch Ehrenamtliche

Die hohe Zahl der Veranstaltungen sei nur möglich, weil neben der Jugendpflege auch 30 Vereine und Verbände, zehn Organisationen und Einrichtungen sowie acht Kursleiterinnen mit eigenen Angeboten zum Programm beitragen, sagte Möllenkamp. Zudem unterstützen 47 ehrenamtliche Helfer die Ferienpassaktion, indem sie auf fast 100 Busfahrten oder Aktionen vor Ort die Kinder betreuen und dafür sorgen, „dass keines verloren geht“. Dagmar Bahlo, die am Montagmorgen ihren ersten Pressetermin als Bürgermeisterin wahrnahm, würdigte das Engagement aller Beteiligten, insbesondere der Ehrenamtlichen, die diese „wertvolle Unterstützung in ihrer Freizeit leisten“.

Anzeige Anzeige

Anmeldeschluss 19. Juni

Das Online-Anmeldeverfahren ist ab sofort bis zum 19. Juni freigeschaltet. Unter www.ferienpass-georgsmarienhuette.de können sich die Kinder registrieren, das gesamte Programm einsehen, eine Wunschliste ihrer Veranstaltungen sowie eine Freundesliste erstellen. Wer nicht online ist, kann unter Telefon 05401/ 850-249 ein Formular für eine schriftliche Anmeldung anfordern.

Verteilt werden alle Plätze erst nach Ablauf der Anmeldefrist; bei Angeboten mit zu hoher Nachfrage entscheidet das Los. Per Mail oder Post werden die Kinder über ihnen zugeteilte Plätze informiert. An den sogenannten Zahltagen vom 26. Juni bis 2. Juli können die Teilnahmetickets gegen Barzahlung und unter Vorlage des Ferienpasses abgeholt werden. Nicht abgeholte Tickets verfallen und werden an Kinder auf der Warteliste weitergegeben oder gelangen in den Restverkauf, der ab Mittwoch, 3. Juli, 17 Uhr beginnt.

Das Ferienpassbüro in Zimmer 267 des Rathauses öffnet am Mittwoch, 26. Juni, und ist telefonisch unter 05401/ 850-267 erreichbar.