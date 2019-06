Georgsmarienhütte . Die Vorsitzende des SPD-Stadtbezirks Kloster Oesede, Jutta Olbricht, zeigt sich überrascht über einen vergangenen Mittwoch im Verwaltungsausschuss (VA) vorgelegten Vorschlag des alten Bürgermeisters Ansgar Pohlmann zur Entwicklung Kloster Oesedes.

Pohlmann hatte in der letzten Gremien-Sitzung seiner Amtszeit noch Ideen präsentiert, wie Feuerwehr und Lebensmittelmarkt am jetzigen Standort der Sophie-Scholl-Schule Platz finden könnten. Die SPD-Stadtbezirksvorsitzende hält hier aber das Mitwirken der Klosteraner Bürger für wichtig.

"Dorfgespräch" am Donnerstag, 5. Juni

Dass hier Handlungsbedarf gegeben sei, stehe außer Frage macht Olbricht in einer Pressemitteilung deutlich. Daher habe die SPD auch eine moderierte Planerrunde beantragt, deren Einrichtung daraufhin auch vom GMHütter Rat im Dezember vergangenen Jahres beschlossen worden sei. "Dies heißt, dass mit allen Beteiligten und Interessierten gemeinsam eine Lösung für einen neuen Standort der Feuerwehr und eines Lebensmittelmarktes, die Zukunft der Grundschule oder den Krippenausbau erarbeitet werden soll", erklärt Olbricht zum vorgesehenen Ablauf.

Der Vorstoß von Ansgar Pohlmann verursache aus ihrer Sicht nur unnötige Unruhe und Ungewissheit im Ortsteil. Olbricht: "Als interessierter Bürger hätte sich zu gegebener Zeit in die Überlegungen einbringen können."

Ideen sammeln

Für umso wichtiger hält Olbricht das Mitwirken der Klosteraner an der Bürgerversammlung „Dorfgespräch“ am Mittwoch, 5. Juni. um 19 in der Sophie-Scholl-Schule (An der Waldbühne). Die SPD-Stadtbezirksvorsitzende abschließend: "Hier werden Ideen gesammelt, wie sich der Stadtteil Kloster Oesede entwickeln kann und das Gemeinschaftsleben gestärkt wird. "