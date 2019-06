Georgsmarienhütte. Ein Bombenwetter und volle Sitzreihen: Die wunderbaren Abenteuer zahlreicher Tierhelden begeisterten die etwa 600 Besucher des Theaterstücks „Madagascar – ein musikalisches Abenteuer“ bei der Premiere auf der Waldbühne Kloster Oesede am Sonntagnachmittag

„Madagascar“ erzählt die Geschichte mehrerer Tiere des New Yorker Zoos. Von ausbrechenden Pinguinen inspiriert will auch Zebra Marty (Josephine Winter) in die Freiheit und haut an seinem Geburtstag aus dem Zoo ab. Seine Freunde - der eitle Löwe Alex (Niklas Gausmann), Nilpferd Gloria (Lisa Weber) und die hypochondrische Giraffe Melman (Fabian Holz) - folgen ihm. Für die Freunde und die Zuschauer beginnt ein wunderbares Abenteuer für jung und alt. Die chaotische Flucht bringt die Freunde auf einem Schiff wieder zusammen, doch als es den Pinguinen durch eine Kommandoaktion gelingt die Kontrolle über das Schiff zu erlangen, landen die vier Freunde auf der Insel Madagaskar. Dort begegnen sie King Julien (Arne Thiede), dem König der Lemuren und das Abenteuer geht dann erst richtig los.





Die Aufführung orientiert sich an dem Dreamworks Animationsfilm „Madagascar“ aus dem Jahr 2005, den in Deutschland 6,5 Millionen Menschen im Kino sahen. Das Regieteam der Theateraufführung der Waldbühne besteht aus Farina Ruhe, Marc Benner und Larissa Fühner. „Wir sind eine ganze Menge Darsteller, etwa 57. Die Hälfte steht hier auf der Bühne“, sagte Benner. Bis auf die Rolle von Zebra Marty, sind alle Rollen doppelt besetzt.

Die Darsteller gehören zu einem Amateurtheaterensemble, spielen aber mit so einer Leichtigkeit und Dynamik, dass dieser Eindruck gar nicht erst entsteht. Der Einsatz der Darsteller sorgt dafür, dass automatisch gute Laune aufkommt. Bühnenaufbau und Kostüme wurden aufwendig hergestellt.





Die Soundkulisse funktionierte ausgezeichnet. Gerade die Aufbauten sind so gestaltet, dass sie teilweise während des Spiels umgebaut werden konnten. Bei den heißen Temperaturen und dem körperlich sehr aktivem Spiel der Darsteller war hinter der Bühne für jede Menge Getränke gesorgt worden. „Der Reißverschluss hinten am Kostüm kommt dann auch immer auf“, erklärte Fühner.

Die Waldbühne wurde 1951 von der Gemeinde Kloster Oesede angelegt. Im Laufe der Jahre wurde der Theaterbetrieb zunächst eingestellt. „Seit 1988, seit immerhin 30 Jahren, spielen wir wieder regelmäßig Theater“, freute sich Johannes Börger, Spielleiter der Waldbühne. Die Waldbühne ist eine Einrichtung der Stadt Georgsmarienhütte, der gesamte Spielbetrieb wird jedoch ehrenamtlich vom Waldbühnenverein gestaltet. Die Darsteller sind ebenfalls Vereinsmitglieder. Etwa 250 Menschen sind in verschiedenen Formen an der Waldbühne aktiv.





Als weiteres Theaterstück führt die Waldbühne „Der kleine Horrorladen“ auf. Dabei geht es um eine blutsaugende Riesenpflanze. Bis auf ein paar Spielpausen können die Stücke durch den Sommer durch besucht werden. Karten sind vor Ort, im Internet unter waldbühne.com oder über die üblichen Vorverkaufsstellen zu beziehen.