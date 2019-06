Georgsmarienhütte. Vor gut einem Jahr hat das niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr der Hüttenstadt mitgeteilt, dass sie neben 18 anderen Kommunen im weiteren Auswahlverfahren zum Modellprojekt „Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen“ des Landes Niedersachsen dabei ist. Allerdings kommt auch das Auswahlverfahren derzeit kaum über „Tempo 30“ hinaus: Ursprünglich sollte die sechs Testorte bis Ende 2018 feststehen.

Zum Hintergrund: Im Dezember 2017 hatte der Rat der Stadt Georgsmarienhütte entschieden, an dem Modellprojekt teilzunehmen. Ziel des Versuchsprojektes ist es, anhand der ausgewählten Straßenabschnitte belastbare Daten über die Auswirkungen von Tempo 30 auf Lärm, Luft, Sicherheit und Verkehrsfluss zu erhalten. Insgesamt wurden in Niedersachsen 18 Kommunen unterschiedlicher Größe zum weiteren Verfahren zugelassen, darunter neben GMHütte auch Osnabrück.



Mit zwei Strecken beworben

Die Stadt Georgsmarienhütte ist mit zwei Strecken im Auswahlverfahren dabei: Im Stadtteil Oesede wurde die „Klöcknerstraße“ (L95) auf einem Abschnitt zwischen der Einmündung „Unterer Gartbrink“ bis zum Kreisverkehr an der Auf- und Abfahrt zur B51, sowie im Stadtteil Holzhausen die „Sutthauser Straße“ von der Einmündung „Im Loh“ bis zum Bahnübergang ausgewählt.

Europaweit ausschreiben

Welche Strecken, in welchen Städten und Gemeinden mit in das Projekt einbezogen werden, darüber entscheidet ein Gutachterkonsortium in Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch“. Was sich so einfach anhört, ist aber mit einem erheblichen, auch zeitlichen Aufwand verbunden: Das Konsortium muss europaweit ausgeschrieben werden. Wie das zuständige Ministerium laut Hüttenstadt jetzt mitgeteilt habe, sei diese Vergabe aufgrund der großen Projektsumme zwingend erforderlich. Immerhin: Inzwischen wurde die europaweite Ausschreibung gestartet. Wohlgemerkt: Nicht für die Umsetzung, sondern für die Vergabe an ein Gutachterkonsortium.

Zuschlag Ende September

Die Zuschlagserteilung ist nach bisherigen Planungen für Ende September vorgesehen. Danach werde, so das Ministerium weiter, dass ausgewählte Gutachterkonsortium beginnen, Strecken vorzuschlagen, bei denen der größte Erkenntnisgewinn hinsichtlich repräsentativer Ergebnisse und die Übertragbarkeit dieser auf andere Strecken zu erwarten ist. Die Entscheidung, in welchen Städten und auf welchen Strecken der Versuch laufen wird, treffen die Gutachter – und zwar nach derzeitigem Stand frühestens 2020.