Auf großem Abenteuer-Trip: (von links) die New Yorker Zoo-Tiere Giraffe Melman, Nilpferd Gloria und Löwe Alex folgen Zebra Marty, das sich zum Geburtstag ein Wildnis-Abenteuer erleben will. Foto: Waldbühne

Georgsmarienhütte. "It's showtime!": Was im Intro zum neuen Familienmusical der Waldbühne Kloster Oesede zu Beginn auf der Bühne angekündigt wird, sorgt in den folgenden knapp eineinhalb Stunden für Partystimmung. Das auf dem gleichnamigen Leinwand-Animations-Hit "Madagascar" basierende Stück geizt nicht mit schmissigen Ohrwürmern wie "I like to move it".