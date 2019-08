Georgsmarienhütte. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen jungen Mann aus Bad Iburg wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 2600 Euro. Die Polizei hatte ihn erwischt, wie er mit einem Roller die Hindenburgstraße in Georgsmarienhütte entlang fuhr.

Am späten Abend des vergangenen 15. Februar war der heute 22-Jährige in die Polizeikontrolle geraten. „Das ist richtig“, bestätigte der den Anklagevorwurf. Sein Freund habe ihm die Schlüssel seines Motorrollers in die Hand gedrückt, damit er losfahre und Alkohol besorge. Wird schon nichts passieren, habe sein Kumpel gesagt. „Er wusste, dass ich keinen Führerschein habe.“ Gegen seine eigene Überzeugung habe er sich überreden lassen, die Fahrt dennoch zu unternehmen. „Ich weiß, dass das Scheiße ist.“

Geständnis

Auch wenn sie es nicht in diesen Worten ausdrückte, sah die Staatsanwältin das ähnlich. Denn unter den vier Eintragungen im Strafregister des aus Georgsmarienhütte stammenden jungen Mannes finden sich auch drei einschlägige Strafen. „Eigentlich hatte ich hier eine Freiheitsstrafe auf dem Zettel“, meinte sie. Doch da der Angeklagte nach seiner letzten Verurteilung ein Jahr lang straffrei geblieben sei und sich jetzt vor Gericht auch umfassend geständig gezeigt habe, werde sie noch einmal eine Geldstrafe beantragen.

In maßvoller Erhöhung der letzten Strafe setzte das Gericht die Geldstrafe auf 65 Tagessätze zu je 40 Euro an. Dazu kamen noch eine 20-monatige Führerscheinsperre sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Der Kumpel des Angeklagten wurde am selben Verhandlungstag ebenfalls wegen Fahrens ohne Führerschein in Tateinheit mit einer Trunkenheitsfahrt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ihn hatte die Polizei am frühen Morgen des folgenden Tages betrunken auf einem Motorroller erwischt. „Ich kann ihnen versichern, dass zahlreiche Personen wegen Fahrens ohne Führerschein im Gefängnis sitzen“, führte der Richter dem 22-Jährigen die drohenden Konsequenzen von Wiederholungsfällen vor Augen. „Wenn sie die Kurve kriegen wollen, wäre es langsam an der Zeit.“